Paolo Oreni spielt auf der Rieger-Orgel

Der Orgelvirtuose Paolo Oreni aus Italien eröffnet am Sonntag, 22. Mai, ab 18 Uhr die internationalen Orgelkonzerte in der Stadtkirche Aalen. Oreni übt mit 100 Konzerten im Jahr eine weltweite Konzerttätigkeit aus. Sein Programm in Aalen ist der neuen symphonischen Rieger-Orgel der Stadtkirche auf den Leib geschrieben: Es erklingt die Fanstasie über Bach von Franz Liszt in der virtuosen Fassung von Jean Guillou, die symphonische Sonate über den 94. Psalm des Liszt-Schüler Julius Reubke, eines Triosonate von Johann Sebastian Bach und abschließend eine Improvisation über Themen aus dem Publikum. Oreni ist für seine effektvollen und äußerst virtuosen Improvisationen sehr bekannt, Kostproben gibt es bei www.youtube.com . Themenwünsche können an der Abendkasse abgegeben werden.

Die Reihe wird an den folgenden Sonntagen fortgesetzt mit Konzerten von Prof. Franz-Joseph Stoiber (Regensburger Dom) und Krzysztof Lukas (Kattowitz/Polen).