Palm unterstützt Plätzchenverkauf mit 350 Tüten

Die Klasse 7a der Kocherburgschule Unterkochen hat zur Finanzierung ihres bevorstehenden Schullandheimaufenthaltes einen Plätzchenverkauf auf Weihnachts- und Wochenmärkten gestartet. Leider mussten alle Termine aufgrund der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden. Die Enttäuschung war zunächst groß. Die Kocherburgschüler standen vor Bergen von Mehl, Nüssen und Schokolade. Doch so schnell wollten sie nicht aufgeben. Sie blieben hartnäckig und kamen dabei auf die Idee, die Plätzchen an Bekannte und ortsansässige Firmen zu verkaufen. Die Papierfabrik Palm fand den Gedanken klasse und wollte die Aktion unbedingt unterstützen. So bestellte Palm 350 Plätzchentüten. Die Plätzchen wurden von den Schülern nach dem Backmarathon liebevoll verpackt und persönlich an Geschäftsführer Wolfgang Palm übergeben. Er erklärte bei der Übergabe, dass er selbstverständlich nicht alle Plätzchen selber essen werde, sondern diese vielmehr als Dankeschön und Weihnachtsgruß an die Mitarbeiter der Palm-Baustelle verteilt werden. Er bedankte sich bei den Kocherburgschülern für das tolle Engagement und überreichte jedem Kind zum Abschluss ein kleines Geschenk. Alle Beteiligten waren begeistert von der gelungenen Plätzchen-Aktion, die sowohl den Schülern als auch der Papierfabrik Palm die Weihnachtszeit versüßt hat. Mit dem Arrangement konnte der Schullandheimaufenthalt der Schüler im nächsten Jahr gesichert werden.