Palm „Sie sind die starken Säulen des Betriebs“

„Sie sind die starken Säulen unseres Betriebes und haben zusammen 445 Jahre geballte Betriebserfahrung“. Mit diesen Worten hat am Freitag bei einer Feier in der Papierfabrik Palm in Unterkochen der Geschäftsführer Wolfgang Palm das hohe Engagement und die Treue von 19 Arbeitsjubilaren gewürdigt. Im Hinblick auf die Geschäftsentwicklung hätte sich auch bei Palm die konjunkturelle Eintrübung ausgewirkt, so dass der Umsatz 2019 mit 1,6 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr gleichgeblieben sei. Sehr zufrieden äußerte sich der Firmenchef zum Bau der neuen Papierfabrik in Neukochen. Das Projekt sei voll im Zeitplan.

Palm sieht den wirtschaftspolitischen Kurs der Bundesregierung sehr kritisch. Notwenige Reformen würden verschlafen und Deutschland sei trotz der Tüchtigkeit der Bevölkerung auf dem besten Weg wieder der „kranke Mann“ Europas zu werden.

Die Papierproduktion in Deutschland sei mit einem Minus von drei Prozent deutlich rückläufig gewesen. Bei der Unternehmensgruppe Palm habe trotz des Zukaufs von zwei Wellpappenbetrieben in Bayern und Nordrhein-Westfallen nach zehn Jahren des Wachstums der Umsatz erstmals stagniert.

Im Ausblick auf die beiden kommenden Jahre erwartet der Geschäftsführer eine weiterhin rezessive Entwicklung in Deutschland. Palm sei jedoch auf die Abkühlung bestens vorbereitet, habe eine starke Stellung in den Märkten sowie günstige Kostenstrukturen und sei daher sehr „winterfest“.

Die Situation des nach wie vor 300 Mitarbeiter zählenden Werkes in Neukochen sei stark vom Neubau geprägt. Es sei gelungen unter deutlich erschwerten Bedingungen den Betrieb der bestehenden drei Papiermaschinen voll aufrecht zu erhalten. Palm nannte dies eine Herkulesarbeit.

Zum aktuellen Stand der Bauarbeiten sagte er, dass der Bau der Papiermaschinenhalle kontinuierlich wachse. Derzeit seien 150 Leute auf der Baustelle. Anfang nächsten Jahres gehe der neue Lkw-Parkplatz in Betrieb, der Verkehr werde dann weg von der Aalener Straße auf die B19 geleitet. Dies führe zu einer Lärmreduzierung für die Anlieger, betonte der Firmenchef.

Was die Zukunftsaussichten des Unternehmens angeht, zeigte sich Palm optimistisch. Durch den Bau der neuen Papierfabrik sei man bestens gerüstet und könne sich bietende Marktchancen nutzen.

Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle lobte die Standorttreue der Firma Palm. Dies sei keine Selbstverständlichkeit. Den Arbeitsjubilaren dankte er für ihr großes Engagement. In diesem Sinne äußerte sich auch der stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrates, Siegfried Wagner.

Ehrenurkunde von Ministerpräsident Kretschmann

Karl-Heinz Zinkstein und Siegfried Binanzer erhielten für ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit eine Ehrenurkunde des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Unter den Mitarbeitern mit 25-jähriger Tätigkeit hob Wolfgang Palm besonders Stefan Gruber hervor, der es vom Auszubildenden bis zum Technischen Geschäftsführer gebracht habe.

Außerdem wurden geehrt: 25 Jahre: Silke Walde, Alexander Kirchmaier, Alexander Petrrow, Waldemar Schibelgut, Karl-Heinz King, Andreas Homm, Gottfried Hafner, Rainer Bäuerle, Alexander Kurz, Michael Odinzow, Bernd Pöpperl, Viktor Schneider, Josef Deutsch. Zehn Jahre: Stefan Schneider, Birgit Frey, Iris Tiffner, Jacqueline Christin Wetz.