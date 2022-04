Palm: Ein Familienunternehmen feiert Jubiläum

Seit vier Jahrzehnten steht Dr. Wolfgang Palm an der Spitze. In dieser Zeit hat er alle drei Standbeine des Familienunternehmens konsequent und weitschauend weiterentwickelt. die Wellpappenrohpapierproduktion, das Zeitungsdruckpapier und die Wellpappenverpackungen. Zunächst kamen mehrere Wellpappenbetriebe zu Palm, wobei 1986 der Kauf von drei Werken des Quelle-Konzerns ein sehr großer und entscheidender Schritt war. Das nächste große Ziel war der Ausbau der Produktion des Zeitungsdruckpapiers auf 100 Prozent Altpapierbasis. 1994 lief die erste Papiermaschine im fränkischen Eltmann in einem neu errichteten Werk auf der grünen Wiese an. Bereits fünf Jahre später wurde das Werk mit einer weiteren Papiermaschine zu seiner heutigen Größe ausgebaut. Die Hochleistungspapiermaschine PM 3 war die erste der Welt, die 2008 einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufstellte und die Schallmauer von 2000 Metern pro Minute, das entspricht 120 Kilometern in der Stunde, durchbrach. Die zweite Papierfabrik auf der grünen Wiese entstand in Wörth am Rhein mit der damals größten und leistungsfähigsten Papiermaschine der Welt. 2009 wagte Palm den Sprung über den Ärmelkanal und erbaute im britischen King’s Lynn die immer noch weltweit größte Papiermaschine für Zeitungsdruckpapier. Eine der größten Kraftanstrengungen war 2014 der Kauf der Seyfert-Gruppe. Auf einen Schlag kamen neun sanierungsbedürftige Betriebe mit 1100 Beschäftigten dazu. Die acht Wellpappenwerke in Deutschland und Frankreich sowie eine Papierfabrik im französischen Descartes stärkten nach erfolgreicher Integration die Palm-Gruppe erheblich. Es kamen noch weitere Wellpappenwerke dazu. Palm entwickelte sich so zur Nummer 2 in Deutschland für Wellpappenverpackungen. Heute zählen 28 Betriebe mit einem breiten Spektrum an Verpackungslösungen zur Palm-Gruppe. (