Um den Menschen, die bezahlbare Wohnungen brauchen, zu solchen zu verhelfen, will der Ost-albkreis einen „Pakt für günstigen Mietwohnraum“ auf den Weg bringen, wie die Initiative heißt. Grund-idee dahinter: Der Ostalbkreis akquiriert leer stehenden, ungenutzten Wohnraum und gibt ihn an die Menschen weiter, die dringend darauf angewiesen sind. Entweder als reiner Vermittler oder selbst als Weitervermieter. Erstes Ziel ist, auf diese Weise möglichst noch in diesem Jahr an 250 freie Wohnungen zu kommen.

In der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Soziales und Gesundheit und des Jugendhilfeausschusses des Kreistags ist der Pakt auf geradezu begeisterte Resonanz gestoßen.

„Großes Rad im Sozialbereich“

Der Gmünder Kreisrat und Bürgermeister Joachim Bläse (CDU) sprach von einer Sternstunde der Sozialpolitik im Kreis. „Wir reagieren dort, wo die Probleme wirklich liegen“, sagte er und sprach von einem richtigen Ansatz. „Wir drehen wieder ein großes, historisches Rad im Sozialbereich“, meinte Josef Mischko (SPD) und nannte den Pakt „gelebte Kreis- und Kommunalpolitik“. Eine „gute und intelligente Sozialpolitik“ nannte ihn Wolfgang Schurr (Grüne). Von dieser „hemdsärmligen Lösung eines schwäbischen Landrats“ würden alle profitieren: Mieter, Vermieter und Häuslebauer.

Der „hemdsärmlige schwäbische Landrat“, nämlich Klaus Pavel, sprach von einem Phänomen auf der Ostalb: Es gebe zwar überall riesige Investitionen in den Wohnungsbau, das meiste davon aber sei sehr hochpreisig. Dabei bestehe die größte Nachfrage doch nach bezahlbarem, den tatsächlichen Bedürfnissen angepasstem Wohnraum. Und so habe man sich im Landratsamt an jene Tage erinnert, in denen es gegolten habe, schnell Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen zu finden. Wo der Kreis auf einen Aufruf hin zahlreiche leer stehende, ungenutzte Wohnungen angeboten bekommen habe, die er selbst habe anmieten können. Und die man jetzt angesichts deutlich gesunkener Flüchtlingszahlen wieder zurückgebe.

Ministerin vollends überzeugen

Nicht viel anders soll der Pakt für günstigen Mietwohnraum jetzt funktionieren. Der Kreis vermittelt freie Wohnungen oder mietet sie befristet (zur späteren Überlassung an den Nutzer) oder unbefristet an, wobei in Aalen und Schwäbisch Gmünd die städtischen Wohnungsbauunternehmen mit im Boot sind. Federführend kümmert sich im Landratsamt ein „Kompetenzteam Wohnen“ unter Leitung der Flüchtlingsbeauftragten Diana Kurschat um die ganze Aktion. Zur Abdeckung eventueller Miet- oder Schadensrisiken kalkuliert der Kreis 1000 Euro je Wohnung, macht also fürs Erste 250 000 Euro.

Die soll, so die Vorstellung Pavels, das Land in einer Art Fonds zur Verfügung stellen, treuhänderisch vom Kreis verwaltet. An diesem Freitag will er die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, die das Konzept bereits kennt, vollends von dem Fonds überzeugen. Sie wird an diesem Tag den Ostalbkreis bereisen.

„Was kann schon schiefgehen?“

„Wir sollten es probieren, was kann schon schiefgehen?“, warb Pavel in der Sitzung für den Wohnraumpakt. Wenn es gar nicht funktionieren sollte, wovon er allerdings nicht ausgehe, könne man immer noch ganz schnell „Kommando zurück“ sagen. Aber: „Es gibt im Ostalbkreis Hunderte von leer stehenden Wohnungen“, so Pavel. Also: „Seien wir mal mutig, lassen Sie es uns wagen!“ Und wenn die Begeisterung aus den beiden Ausschüssen auch vollends auf den Kreistag überschlägt, der am 13. März endgültig darüber befinden soll, dürfte dem Pakt für günstigen Mietwohnraum nichts mehr im Wege stehen.