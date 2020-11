Ein 22-jähriger Paketzusteller ist am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr mit seinem Transporter vorwärts von einem Grundstück in den Kutschenweg eingefahren. Dabei krachte er gegen einen massiven Betonsockel und beschädigte dabei sein Fahrzeug. An diesem entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.