Beim Befahren eines Grundstückes in der Ernst-Abbe-Straße hat am Donnerstag gegen 9.30 Uhr der Fahrer eines Paketlieferdienstes die Höhe der Durchfahrt falsch eingeschätzt. Er beschädigte deshalb mit seinem Fahrzeug die Fassade des Gebäudes und richtete einen Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro an.