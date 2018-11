Paketdienste: Poller für die Innenstadt?

Es könne nicht sein, dass Radfahrer aus der City verbannt sind, aber dort ständig Lieferdienste unterwegs seien. Das hat Aalens Oberbürgermeister gesagt, als er am Montag das Programm zur Stärkung der Innenstadt (wir berichteten in der gestrigen Ausgabe) erläuterte, das im ersten Quartal 2019 dem Gemeinderat vorgestellt werden soll. Thilo Rentschler stellt sich eine weitgehend autofreie City vor, um sie noch attraktiver zu machen. Der Hintergrund: Zwar gibt es für den Bereich innerhalb der vier Stadtgräben seit längerem genau geregelte Andienungszeiten. Die werden aber oft nicht eingehalten. Auf Dauer könne das kein Zustand sein, sagte Rentschler sinngemäß. Deshalb brachte er Poller, versenkbare Absperrungen wie Pfähle oder Pfosten vor den Eingängen in die Innenstadt, ins Gespräch. Die könnten außerhalb der Andienungszeiten hochgefahren werden und die Lieferwagen der Paketdienste aus der City draußen halten.