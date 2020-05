Paketdienste im Ausnahmezustand

Wofür stehen die Abkürzungen DHL, DPD und GLS?

Im Jahr 1969 gründeten Adrain Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn gründeten in San Francisco das Unternehmen DHL – die drei Buchstaben stehen also für die Initialen ihrer Nachnamen. Heute agiert DHL in mehr als 220 Ländern, in Deutschland gehört es zur Deutschen Post.

DPD steht für Dynamic Parcel Distribution (DPD) und wurde 1976 von 18 deutschen Speditionsfirmen gegründet. Firmensitz ist Aschaffenburg. Die Mehrheit an dem international agierenden Unternehmen hält die französische Geopost-Gruppe.

Die General Logistics Systems (GLS) hingegen gehört zur britischen Royal Mail. GLS Germany hat seinen Sitz im hessischen Neuenstein, wurde im Jahr 1989 als German Parcel gegründet und 1999 von der Royal Mail übernommen.