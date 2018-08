Paddeln für eine saubere Brenz

Eine Gruppe Jugendliche um den 20-jährigen Tim Borcherding aus Ruppertshofen hat sich kurzerhand dazu entschlossen, in den Sommerferien die Brenz von Müll zu befreien. Gemeinsam mit Freunden organisierte Borcherding Kanus, die seitens der Firma Epia und dem Skypark Schwäbisch Gmünd kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Geschäftsführer Norbert Friedel fuhr am Ende sogar selbst mit über die Brenz.

Tim Borcherding hatte im Vorfeld mehrere Gemeinden, die an der Brenz liegen, angefragt und um Unterstützung gebeten. Heidenheim war schlussendlich die einzige Kommune, die Rückmeldung gab. „Das ist eine tolle Aktion, die wir gerne unterstützen“, so Heidenheims Oberbürgermeister Bernhard Ilg. Ilg erklärte den jungen Umweltaktivisten in diesem Zuge, dass die Stadt Heidenheim eigentlich zwar nicht für die Gewässer zuständig sei, aber dennoch „gerne“ Müllcontainer, Abfallsäcke und Verpflegung für diesen Einsatz zur Verfügung stellen werde. Es sei einfach lobenswert, wenn sich junge Menschen einer solchen Sache annehmen und etwas für das Gemeinwohl leisten wollen, befand Ilg, der während der laufenden Aktion an der Brenz vorbeischaute und sich persönlich bei Tim Borcherding für die Initiative bedankte.

Zur Reinigung der Brenz waren die Jugendlichen neben der Holzbrücke nahe der Schnaitheimer Sonnenuhr in ihre Kanus gestiegen und dann so lange auf der Brenz gefahren, bis die Arme schlapp machten. In einem Container nahe des Brenzparks wurden dann zwar nicht sehr viele, aber dennoch sperrige Gegenstände wie Autoreifen, ein Fahrrad oder eine Baustellenabsperrung gesammelt. Die Stadt Heidenheim bezahlte anschließend die Entsorgung.