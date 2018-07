P.A.T.E. wird allseits gelobt

Ursula Ambacher hat im Namen des Vorstandes bei der Hauptversammlung des Tageselternvereins P.A.T.E. auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Vorstände und Beiräte legten ihre Rechenschaftsberichte vor.

So stellte Ute Nagel ihre Arbeit mit Adoptiveltern vor, Annette Hönle berichtete über die Tagespflege und Petra Engler informierte über die Vernetzung in Schwäbisch Gmünd. Ursula Ambacher präsentierte die wichtigsten Zahlen des Jahresabschlusses. Ulrich Leinmüller vom Jugendamt, Gründungsmitglied von P.A.T.E., lobte die ehrenamtliche Arbeit des Vorstands im Verein und die konstruktive Zusammenarbeit mit allen Mitarbeiterinnen und insbesondere mit Sylvia Kreuzer, die als Geschäftsführerin in regelmäßigem Kontakt zu ihm und dem Jugendamt steht.

Zwei neue Beirätinnen

Erfreulicherweise konnte der Verein P.A.T.E. zwei neue Interessentinnen für den Beirat des Vereins gewinnen: Jutta Proks aus Lorch (Gemeinderätin und Kreisrätin) wird künftig den Verein auf politischer Ebene vertreten und für dessen Belange eintreten. Gabi Ernst aus Böbingen setzt sich im Mütterzentrum Heubach und in Böbingen vorzugsweise für die Belange der bis Zehnjährigen ein. Sie wird für den Verein die wichtige Vernetzung vorantreiben. Beide Kandidatinnen wurden von den Mitgliedern einstimmig in den Beirat des Vereins gewählt.

Zum Abschluss der Mitgliederversammlung überbrachte Ulrich Leinmüller den Dank des Sozialdezernenten Josef Rettenmaier und der Leiterin des Referats Fr. Funk. Beide lobten die gute Arbeit und Kooperation des Amtes mit dem Verein. Der Tageselternverein sei heute nicht mehr wegzudenken.

Bei P.A.T.E. läuft alles zusammen

Die verschiedenen Arten der Kinderbetreuung seien wie ein „Flickenteppich“, so Ulrich Leinmüller. Die Tagespflegepersonen seien ein Teil davon. Das neue Ostalbmodell soll all diese Betreuungsformen zusammenführen und durch seine Einheit überzeugen.

Der Abend endete mit einem allgemeinen Erfahrungsaustausch, der Teil der P.A.T.E.-Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson ist. Organisiert wurde der Erfahrungsaustausch durch die Sozialpädagoginnen des Vereins Kreuzer, Huber-Ronecker, Hartmann und Strohmaier.