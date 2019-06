Pétanque: Ellwangen spielt um den Aufstieg

Der Pétanque-Club Kugelhupf Ellwangen hat mit seiner Ligamannschaft seine Siegesserie mit fünf Siegen in Folge fortgesetzt.

Am dritten Ligaspieltag der Landesliga Nord-Württemberg hat der Club aus dem Virngrund gegen Welzheim III knapp mit 3:2 gewonnen. Die letzte offene und dadurch auch entscheidende Doublette gewannen Norbert Scharff und Michael Ruf, die in diesem Spiel starke Nerven bewiesen, mit 13:12. Im nächsten Spiel bekam die Mannschaft des PC Ellwangen es mit der zweiten Mannschaft aus Neuenstein zu tun. In diesem Spiel konnten die Spieler bereits beide, der als erstes ausgespielten Tripletten gewinnen.

Somit benötigten die Kugelhüpfler noch einen Sieg einer Doublette. Die noch zum Sieg verhelfende Doublette konnte durch Jan Dornseif und Lennart Ilg mit 13:1 gewonnen werden. In der Tabelle klettern die Pétanquespieler aus Ellwangen auf Platz drei punktgleich mit Hohenlohe II. Der letzte Spieltag der Saison findet in Ellwangen am Samstag (29. Juni) auf dem Schießwasen statt. Dort wird sich die Meisterschaft entscheiden, da die Pétanque-Mannschaft aus Ellwangen gegen den ersten, Öhringen, und gegen den zweiten, Hohenlohe II, spielen wird.

Die Spiele in Zahlen:

SB Welzheim III - PC Kugelhupf Ellwangen I

Triplette 1: Ilg M., Zeller, Salenbauch 13:3; Triplette 2: Scharff, Kirsch W., Ilg L. 10:13; Doublette 1: Ilg M., Salenbauch 10:13; Doublette 2: Ilg L., Kirsch W. 13:12; Doublette 3: Scharff, Zeller (Wechsel Zeller – Ruf) 12:13 Ergebnis: 2:3; Sieger: Ellwangen. TSV Neuenstein II - PC Kugelhupf Ellwangen I

Triplette 1: Kirsch W., Zeller, Ilg M. 10:13; Triplette 2: Ruf, Ilg L., Salenbauch 6:13; Doublette 1: Dornseif, Ilg L. 1:13; Doublette 2: Ruf, Salenbauch 13:8; Doublette 3: Scharff, Zeller 13:5 Ergebnis: 2:3; Sieger: Ellwangen.