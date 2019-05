Pétanque Club Ellwangen siegreich

Wie funktioniert der Ligamodus im Pétanque? Eine Mannschaft hat sechs Spieler plus Auswechselspieler. Ein Spiel besteht aus fünf Partien wovon zwei Partien als Triplette (3:3) und drei Partien als Doublette (2:2) ausgetragen werden. Das heißt es gibt insgesamt fünf Partien zu gewinnen, es kann also nicht unentschieden ausgehen. Es fand der zweite Spieltag der Landesliga Nord-Württemberg in Welzheim statt. Der Pétanque Club Ellwangen spielte das erste Spiel gegen BC HM Heubach II, das 3:2 gewonnen werden konnte. Die entscheidende Doublette zum Sieg gewannen Martin Ilg und Georg Zeller sensationell mit 13:11 nach einem 1:10 Rückstand.

Im zweiten Spiel gegen die BF Waiblingen 1 konnten die Kugelhüpfler bereits am Anfang beide Tripletten für sich entscheiden. Dies reichte für einen 3:2 Sieg, da der Pétanque Club noch eine weitere Doublette gewinnen konnte. Somit klettert der PC Kugelhupf Ellwangen in der Tabelle mit zwei gewonnen Partien auf Platz vier.

Weitere Informationen Zum PC Ellwangen finden Sie unter der offiziellen Internetseite des Clubs: www.kugelhupf-ellwangen.de.

BC HM Heubach 2 - PC Kugelhupf Ellwangen 1: Triplette 1: Ilg L., Kirsch W., Zeller 2:13; Triplette 2: Scharff, Ilg M., Ruf 13:3; Doublette 1: Kirsch W., Ilg L. (Wechsel Kirsch W. – Haftl) 13:0; Doublette 2: Ilg M., Zeller 11:13; Doublette 3: Ruf, Scharff 10:13; Ergebnis: 2:3; Sieger: Ellwangen.

PC Kugelhupf Ellwangen 1 – BF Waiblingen 1: Triplette 1: Scharff, Ruf, Ilg L. 13:4; Triplette 2: Dornseif, Kirsch W., Zeller (Wechsel Zeller – Ilg M.) 13:7; Doublette 1: Scharff, Ilg L. 4:13; Doublette 2: Zeller, Kirsch W. 13:3; Doublette 3: Ruf, Ilg M. 6:13; Ergebnis: 3:2; Sieger: Ellwangen.