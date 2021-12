OVA-Stadtbus: Neue Haltestellen in Unterrombach

Zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 12. Dezember, gibt es beim Aalener OVA-Stadtbus Änderungen im Fahrplan. Neben einigen Abfahrtszeitverschiebungen um wenige Minuten gibt es folgende Änderungen:

Die Linien 34, 35 und 36 fahren in Unterrombach nicht mehr durch den Hasenweg. Dafür gibt es in der Oberrombacher Straße zwei neue Haltestellen: „Wieselweg“ (ersetzt die bisherige Haltestelle „Hasenweg“) sowie die Haltestelle „Dachsweg“ an einem neuen Standort.

Die Linie 42 fährt stadtauswärts ebenfalls durch die Oberrombacher Straße und bedient die beiden neuen Haltestellen. Stadteinwärts in Richtung Omnibusbahnhof wird weiterhin über die Hermelinstraße gefahren.

Streckenänderung bei der Linie 81: Sie bedient die neue Haltestelle „Kulturbahnhof“ und verläuft anschließend über die Löwenbrauerei zurück zum Omnibusbahnhof. Die Haltestellen „Rehbock“ und „Sparkassenplatz“ entfallen auf dieser Linie.

Die Linie 81 fährt nun montags bis freitags zwischen 9 und 19 Uhr im 30-Minuten-Takt.