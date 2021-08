OVA-Seniorchef feiert am Montag seinen 85. Geburtstag

Am Montag, 2. August, feiert Friedel Rau, Senior-Chef des Unternehmens OVA, seinen 85. Geburtstag.

1936 in Aalen geboren, wuchs er mit dem Omnibus auf, wie es in mittelständischen Bus-Unternehmer-Familien üblich ist. Nach dem Abitur am Schubart-Gymnasium in Aalen und Abschluss des Maschinenbaustudiums an der Technischen Universität Stuttgart als Diplom-Ingenieur übernahm er im August 1961 vor genau 60 Jahren die Leitung der Firma OVA in Aalen.

Vielfältige ehrenamtliche Aufgaben folgten. So war er fast 26 Jahre (ab 1972) Vorsitzender des Baden-Württembergischen Omnibusunternehmerverbands WBO in Stuttgart und 15 Jahre (ab 1980) Präsident des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmer BDO in Bonn.

Heute ist er Ehrenvorsitzender des WBO, Ehrenpräsident des BDO und Ehrenmitglied des Internationalen Bustouristik Verbands RDA. Friedel Rau war Gründungsmitglied und erster Vorsitzender der Gütegemeinschaft Buskomfort, Mitglied in den Beiräten verschiedener Bundesministerien und des DIHK sowie der Vollversammlung der IHK Ostwürttemberg.

Im Ostalbkreis war er Initiator der vom Landkreis unterstützten Verkehrsgemeinschaft VGA (1985) und Erfinder des „Aalener Modells“, der transparenten Fahrpreisbezuschussung durch die Stadt Aalen, beides Grundlagen des bis heute hevorragenden Busverkehrs in Aalen und im Ostalbkreis.

Aus der Fülle der Ehrungen und Auszeichnungen ragen das Bundesverdienstkreuz am Bande (1986), das Bundesverdienstkreuz erster Klasse (1992), die Staufermedaille des Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten (1997) und die höchste Auszeichnung der Stadt Aalen, die silberne Ehrenplakette (1998), hervor.

Seit 1961 ist Friedel Rau mit seiner Frau Henriette verheiratet. Von ihren vier Söhnen führen zwei als Geschäftsführer das Familienunternehmen OVA in dritter Generation weiter. Dadurch hat er etwas mehr Zeit für seine vielen Hobbys, von denen das Reisen sowie die klassische Musik und Richard Wagner, auch als Begleiter von Konzert- und Opernreisen, für ihn besonders wichtig sind.

Friedel Rau feiert seinen Geburtstag am Montag im Kreise der großen Familie.