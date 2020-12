Otto Rieger-Preis geht an Bianca Setzer

375 von insgesamt 1825 Prüfungsteilnehmern der Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg haben im Jahr 2020 bei den Abschlussprüfungen in der dualen Berufsausbildung herausragende Prüfungsleistungen erzielt. Am Dienstag wurden diese besten Auszubildenden in Ostwürttemberg bei einer Online-Gala mit annähernd 500 Teilnehmern von der IHK Ostwürttemberg ausgezeichnet.

Darüber hinaus gratulierte die IHK Ostwürttemberg den drei bundesbesten und gleichzeitig landesbesten Auszubildenden in ihren jeweiligen Berufen: Fauzi Musliu, Franz Traub GmbH & Co. KG, Aalen; Dominik Elser, Carl Zeiss AG, Oberkochen; und Jan Grempels, vohtec Qualitätssicherung GmbH, Aalen. Ebenfalls Landesbeste in ihren Ausbildungsberufen sind Marcel Schwarzkopf, Leicht Küchen AG, Schwäbisch Gmünd; Dennis Heise, AOK Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd; Sarah Holzmann, Omega-Sorg GmbH, Essingen, Hannes Rothfuss, Fedinand Walcher & C.F. Rees GmbH, Heidenheim; und Simon Sprößer, VAF Gesellschaft für Verkettungsanlagen, Automationseinrichtungen und Fördertechnik mbH, Bopfingen. An Bianca Setzer von der Omega-Sorg GmbH ging als beste Auszubildende der Region Ostwürttemberg der Otto Rieger-Preis.

IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaela Eberle gratulierte den Absolventen: „Sie haben nicht nur hervorragende Leistungen erzielt, sondern Sie waren unter erschwerten Bedingungen besonders erfolgreich, denn die Corona-Pandemie hat Ihnen einiges abverlangt.“ IHK-Präsident Markus Maier freute sich über die tollen Leistungen der Absolventen, und dass mit den drei Bundesbesten im Abschlussjahrgang 2020 drei „deutsche Meisterschaften“ nach Ostwürttemberg gingen. Landrat Joachim Bläse, Ostalbkreis, und Landrat Peter Polta, Landkreis Heidenheim, beglückwünschen die Absolventen. Den Glückwünschen schlossen sich auch die Oberbürgermeister der Großen Kreisstädte Richard Arnold, Schwäbisch Gmünd, Michael Dambacher, Ellwangen, Dieter Henle, Giengen, Bernhard Ilg, Heidenheim, sowie Thilo Renschler, Aalen, an.

Bereits im dritten Jahr wurde der attraktiv dotierte Otto Rieger-Preis durch die Otto Rieger-Stiftung vergeben. Die Auszeichnung ging an die beste Auszubildende in Ostwürttemberg, Bianca Setzer, die eine Umschulung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel bei der Omega-Sorg GmbH in Aalen absolvierte. Jörg S. Rieger, Geschäftsführer der RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG und Vizepräsident der IHK Ostwürttemberg, gratulierte in seiner Videobotschaft Bianca Setzer und würdigte ihre hervorragende Leistung.

Preise erhielten (aus dem Verbreitungsgebiet der Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung): Fabio Barth, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH, Aalen; Leon Barth, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Abtsgmünd; Svenja Berhalter, Industriekauffrau, MAPAL Fabrik für Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG, Aalen; Laura Betzler, Industriekauffrau, Carl Zeiss AG, Oberkochen; Maren Brendle, Essingen, Industriekauffrau; Simpert Dangelmaier, Aalen, Elektroniker für Betriebstechnik - Einsatzgebiet: Schalt- und Steueranlagen; Melina Denning, Industriekauffrau, Carl Zeiss AG, Oberkochen; Dominik Elser, Feinoptiker, Carl Zeiss AG, Oberkochen; Kevin Erath, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd; Anna Erfurt, Unterschneidheim, Verkäuferin; Larissa Fuchs, Technische Produktdesignerin - Maschinen- und Anlagenkonstruktion, Franke GmbH, Aalen; Felix Funk, Mechatroniker, Carl Zeiss AG, Oberkochen; Erik Gentner, Werkstoffprüfer – Systemtechnik, vohtec Qualitätssicherung GmbH, Aalen; Igor Graf, Ellwangen, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Fräsmaschinensysteme; Jan Grempels, Werkstoffprüfer – Systemtechnik, vohtec Qualitätssicherung GmbH, Aalen; Katharina Grimmeißen, Technische Produktdesignerin - Maschinen- und Anlagenkonstruktion, VAF Gesellschaft für Verkettungsanlagen Automationseinrichtungen und Fördertechnik mbH, Bopfingen; Robin Gröger, Mechatroniker, Carl Zeiss AG, Oberkochen; Marcus Harbich, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd; Anika Hauber, Ellwangen, Industriekauffrau; Robin Heißler, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd; Raimund Hieber, Mechatroniker, Carl Zeiss AG, Oberkochen; Sarah Holzmann, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Omega - Sorg GmbH, Essingen; Sascha Jäger, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Carl Zeiss AG, Oberkochen; Leander Kleindienst, Ellenberg, Werkzeugmechaniker - Einsatzgebiet: Stanztechnik; Fabian Kolloch, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, EYPro Mugrauer & Schnele GmbH, Neresheim; Kim Kolrep, Abtsgmünd, Kauffrau für Büromanagement; Robin Kratzel, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Produktionstechnik, Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH, Aalen; Stephan Kröner, Aalen, Fachlagerist; Kilian Maier, Aalen, Elektroniker für Betriebstechnik - Einsatzgebiet: Schalt- und Steueranlagen; Kathrin Merkle, Unterschneidheim, Kauffrau für Büromanagement; Julian Mielich, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Fräsmaschinensysteme, Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH, Aalen; Fauzi Musliu, Betonfertigteilbauer, Franz Traub GmbH & Co. KG Fertigteil-und Spannbetonwerke, Aalen; Justin Kenneth Peterson, Fachinformatiker – Systemintegration, VARTA Microbattery GmbH, Ellwangen; Verena Pult, Aalen, Industriekauffrau; Niko Riek, Werkzeugmechaniker - Einsatzgebiet: Stanztechnik, VARTA Microbattery GmbH, Ellwangen; Martina Schäfer, Ellwangen, Kauffrau für Büromanagement; Fabian Schmid, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd; Jasmin Schmidt, Aalen, Verkäuferin; Philipp Schöppner, Fachinformatiker – Anwendungsentwicklung, FNT GmbH, Ellwangen; Gabriel Schwan, Feinoptiker, Carl Zeiss AG, Oberkochen; Bianca Setzer, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Omega - Sorg GmbH, Essingen; Leon Singer, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, VAF Gesellschaft für Verkettungsanlagen Automationseinrichtungen und Fördertechnik mbH, Bopfingen; Simon Sprößer, Technischer Produktdesigner - Maschinen- und Anlagenkonstruktion, VAF Gesellschaft für Verkettungsanlagen Automationseinrichtungen und Fördertechnik mbH, Bopfingen; Simon Wiedenhöfer, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Ivoclar Vivadent GmbH, Ellwangen; Christian Wiesinger, Fachinformatiker – Systemintegration, FNT GmbH, Ellwangen; Jürgen Winkler, Neresheim, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Produktionstechnik; Hannes Zink, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, Maschinenfabrik Seydelmann KG, Aalen.

Belobigungen erhielten (aus dem Verbreitungsgebiet der Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung): Antonia Apprich, Neuler, Industriekauffrau; Hannes Balle, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Carl Zeiss AG, Oberkochen; Tim Bäuerle, Rainau, Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann; Manuel Borst, Mechatroniker, Carl Zeiss AG, Oberkochen; Florian Bruckmüller, Ellwangen, Elektroniker für Betriebstechnik - Einsatzgebiet: Produktions-/ verfahrenstechnische Anlagen; Jessika Bunk, Unterschneidheim, Industriekauffrau; Lukas Bux, Aalen, Fachinformatiker - Systemintegration; Despina Chatzifotiadou, Ellwangen, Verkäuferin; Celine Christiansen, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, D-TACK GmbH, Hüttlingen; Betül Ciraci, Kauffrau im Einzelhandel, Möbel Rieger GmbH & Co. KG, Aalen; Felix Dauser, Kirchheim, Mechatroniker; Lukas Diemer, Technischer Produktdesigner - Maschinen- und Anlagenkonstruktion, VAF Gesellschaft für Verkettungsanlagen Automationseinrichtungen und Fördertechnik mbH, Bopfingen; Lena Enslin, Bopfingen, Kauffrau für Büromanagement; Moritz Forderer, Mechatroniker, ELWEMA Automotive GmbH, Ellwangen; Timo Frei, Fachinformatiker – Anwendungsentwicklung, PlanB. GmbH, Hüttlingen; Lea Freytag, Hüttlingen, Industriekauffrau; Tim Fritz, Elektroniker für Geräte und Systeme - Einsatzgebiet: Informations- und kommunikationstechn. Geräte, Carl Zeiss AG, Oberkochen; Marina Füchsle, Lauchheim, Industriekauffrau; Lea Gauermann, Industriekauffrau, Carl Zeiss AG, Oberkochen; Robin Groß, Bopfingen, Fachinformatiker - Systemintegration; Carina Gruber, Industriekauffrau, Carl Zeiss AG, Oberkochen; Philip Kling, Westhausen, Industriekaufmann; Pascal Kohler, Aalen, Bauzeichner - Architektur; Maike Kucher, Rainau, Kauffrau im Groß- und Außenhandel; Lukas Leins, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, VAF Gesellschaft für Verkettungsanlagen Automationseinrichtungen und Fördertechnik mbH, Bopfingen; Daniela Lenz, Bankkauffrau, Raiffeisenbank Westhausen eG; Lukas Lipp, Wört, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau; Maria Mahler, Bankkauffrau, VR-Bank Ostalb eG; Lisa Maria Mann, Industriekauffrau, Carl Zeiss AG, Oberkochen; Dominik Mecko, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, VAF Gesellschaft für Verkettungsanlagen Automationseinrichtungen und Fördertechnik mbH, Bopfingen; Lukas Murauer, Mechatroniker, Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH, Aalen; Dennis Neher, Werkstoffprüfer – Metalltechnik, vohtec Qualitätssicherung GmbH, Aalen; Tim Patzelt, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd; Ina Pätzold, Mechatronikerin, Carl Zeiss AG, Oberkochen; Michel Porstner, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH, Aalen; Kai Pössnecker, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Günther + Schramm GmbH , Oberkochen; Mario Quint, Riesbürg, Bankkaufmann; Simon Raaf, Mechatroniker , ELWEMA Automotive GmbH, Ellwangen; Lisa Rau, Industriekauffrau, Franke GmbH, Aalen; Jannik Sachsenmaier, Fachinformatiker – Systemintegration, Arnulf Betzold GmbH, Ellwangen; Steven Saur, Unterschneidheim, Industriekaufmann; Tim Schall, Neuler Kaufmann im Groß- und Außenhandel; Fabian Schmid, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Carl Zeiss AG, Oberkochen; Marie-Theres Schmid, Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Omega - Sorg GmbH, Essingen; Sophia Schneider, Zerspanungsmechanikerin - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd; Laurin Schöller, Industriekaufmann, Franke GmbH, Aalen; Riccardo Schula, Fachinformatiker – Anwendungsentwicklung, FNT GmbH, Ellwangen; Simon Schulz, Zerspanungsmechaniker - Einsatzgebiet: Drehmaschinensysteme, Kessler & Co. GmbH & Co. KG, Abtsgmünd; Florian Streicher, Adelmannsfelden, Kaufmann im Groß- und Außenhandel; Johanna Stütz, Bankkauffrau, VR-Bank Ostalb eG; Jan Tippner, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Feingerätebau, Carl Zeiss AG, Oberkochen; Jonas Tontsch, Wört, Bauzeichner - Tief- Straßen- und Landschaftsbau; Jana Vaas, Kauffrau für Büromanagement, Arnulf Betzold GmbH, Ellwangen; Noah von Davier, Bopfingen, Industriekaufmann; Florin Wagner, Ellenberg, Technische Produktdesignerin - Maschinen- und Anlagenkonstruktion; Sara Werner, Bankkauffrau, Kreissparkasse Ostalb; Marco Wieland, Industriemechaniker - Einsatzgebiet: Maschinen- und Anlagenbau, Alfing Kessler Sondermaschinen GmbH, Aale; Vincent Wolf, Wört, Werkzeugmechaniker - Einsatzgebiet: Stanztechnik.

Musikalisch umrahmt wurde die Online-Gala von Marco Kappel aus Rainau-Buch. Kappel gewann 2012 die bekannte Casting-Show DSDS Kids. Seither ist er mit eigenen Produktionen auf den Bühnen unterwegs.