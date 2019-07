Otto-Rieger-Platz ist eingeweiht

Mit einer stilvollen Feier ist am Samstag der Otto-Rieger-Platz bei der Festhalle in Unterkochen eingeweiht worden. Der Namensgeber Otto Rieger (1869 bis 1929) war eine bedeutende Unternehmerpersönlichkeit in Unterkochen.

Ortsvorsteherin Heidemarie Matzik sprach bei der Einweihung von einem tollen Platz und dankte der Otto-Rieger-Stiftung für ihr finanzielles Engagement. Dies zeige den Gemeinschaftsgeist der gesamten RUD-Familie.

„Was lange währt wird endlich gut“, sagte Oberbürgermeister Thilo Rentschler und verwies auf die relativ lange Bauzeit des Projekts. Im Einzelnen sei die Christi-Ruh-Kapelle durch die Firma RUD saniert worden, der Platz habe eine schöne Grünfläche mit Sitzbänken erhalten, es gebe sechs barrierefreie Querungshilfen und die beiden Bushaltestellen seien ebenfalls barrierefrei umgebaut worden. Die Gesamtkosten bezifferte der Oberbürgermeister auf zirka 220 000 Euro. Die Kapelle in der Platzmitte habe jetzt eine wunderschöne Heimat gefunden. Insgesamt lade der Platz zum Verweilen und zur Stille ein. Rentschlers Dank galt Hans-Jörg Rieger, der sich in besonderer Weise in seinem Heimatort engagiere.

Dieser erinnerte an seinen Großvater Otto Rieger, der als Unternehmenspionier das wirtschaftliche Wachstum in Unterkochen ganz wesentlich mitgeprägt habe. Durch das Sponsoring der Otto-Rieger-Stiftung sei es möglich gewesen, die Christi-Ruh-Kapelle zu renovieren und den Platz neu zu gestalten. Man könne hier Menschen treffen, es sei aber auch ein Ort der Besinnung.

Pfarrer Hermann Knoblauch sprach ein Segensgebet und erinnerte daran, dass die Kapelle früher häufig ein Ort des Rosenkranzgebets gewesen sei. Sein evangelischer Amtskollege Manfred Metzger hob die große Religiosität von Otto Rieger hervor. Er sei von 1925 bis 1929 Kirchenältester in der evangelischen Kirchengemeinde gewesen. Die Feier wurde von der RUD-Werkkapelle unter der Leitung von Karl-Heinz Römer musikalisch umrahmt.