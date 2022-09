Ostwürttemberg als Wirtschaftsstandort auf der Expo Real

Die Region Ostwürttemberg wird auch in diesem Jahr vom 4. bis 6. Oktober auf der Expo Real in München als Wirtschaftsstandort präsentiert. Beim Pavillon des Landes Baden-Württemberg organisiert die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg (WiRO) einen Gemeinschaftsstand, wie eine Sprecherin der WiRO mitteilt.

Dieser befindet sich in Halle B1 an Platz 222. Unter anderem sind dort die Aalener Treuhand Gewerbe-Immobilien und die Stadt Aalen vertreten. Derzeit stehen in den 53 Kommunen Ostwürttembergs 80 Gewerbegebiete mit circa 190 Hektar Fläche zur Verfügung. Weitere Informationen dazu sind unter www.gewerbeflaechen-ostwuerttemberg.de zu finden. Insgesamt präsentieren sich rund 1200 Aussteller auf der Fachmesse für Gewerbeimmobilien, Projektentwicklungen und Investitionen, so die Sprecherin. Interessierte können über die WiRO Tickets beziehen.