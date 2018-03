Osterspiel in der Martinskirche

Was ein Krippenspiel ist, wissen wohl die meisten. Aber was ist ein Osterspiel? Das kann man am Ostersonntag, 1. April um 10.30 Uhr in der Martinskirche erleben. Konfirmandinnen und Konfirmanden schlüpfen in die verschiedenen Rollen, die sie mit Kirchengemeinderätin Christine Krauth geprobt haben, um der Gemeinde das, was an Ostern geschehen ist, näher zu bringen. Pfarrerin Caroline Bender wird in ihrer Predigt darauf eingehen. An der Orgel spielt Fabrizio Mancino.