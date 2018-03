Ostern: So haben Ämter und Co. geöffnet

Über Ostern ändern sich die Öffnungszeiten der Ämter in Aalen. Auch Museen, Bibliotheken und Jugendtreffs betrifft es.

Das Rathaus, die Bezirksämter und Geschäftsstellen haben am Donnerstag, 29. März, von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Die Tourist-Information Aalen ist am Donnerstag von 9.30 bis 17 und am Samstag, 31. März, von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet.

Das Limu 16/18 ist täglich (auch am Karfreitag, 30. März, und Ostermontag, 2. April) von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Urweltmuseum hat am Gründonnerstag, 29. März, von 10 bis 17 Uhr offen (Karfreitag geschlossen), am Osterwochenende (Samstag bis Montag, 31. März bis 2. April) von 12 bis 17 Uhr. Die Galerie im Rathaus ist am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet (Karfreitag und Ostermontag geschlossen). Das Museum Wasseralfingen ist am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr offen (Karfreitag und Ostermontag geschlossen).

Die Stadtbibliothek Aalen bleibt am Samstag zu. Die Stadtbücherei Wasseralfingen hat von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Am Gründonnerstag gelten im Torhaus die Öffnungszeiten von 12 bis 18 Uhr. Das Haus der Jugend und der Jugendtreff im Weststadt-Zentrum sind in den Ferien geschlossen, der Jugendtreff Wasseralfingen hat an den Werktagen von 13 bis 20 Uhr geöffnet.