Ostermann schockt Union

Am Ostersamstag hat es in der Kreisliga einige spannende Duelle gegeben. Hofherrnweiler II marschiert weiter Richtung Titel, Union muss dagegen einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Der Aufsteiger aus Adelmannsfelden fügte Wasseralfingen nämlich die nächste Niederlage zu.

Kreisliga A I: Waldhausen – Hofherrnweiler-Unterr. II 1:2 (1:0). Tore: 1:0 K. Spengler (43.), 1:1 D. Rembold (82.), 1:2 J. Jaros (88.).

Großdeinbach - Essingen II 1:3 (0:1). Tore: 0:1, 1:2, 1:3 alle Suleyman Dayan (38., 67., 77. FE, ), 1:1 M. Gross (55.).

Kreisliga A II: SV/DJK Nordhausen/Zipplingen - SV Kerkingen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Deissler (40.), 1:1 Daniel Roder (68.). In der ersten Halbzeit agierten die Gäste besser, in Durchgang zwei kamen die Gastgeber und erzielten noch den Ausgleich. „Es war ein faires Derby“, erklärte Jürgen Glöning, Abteilungsleiter von Nordhausen/Zipplingen. Reserve: 1:0.

TSV Adelmannsfelden - Union Wasseralfingen 1:0 (1:0). Tor: Tobias Ostermann (35.). Für die Spitzenmannschaft Wasseralfingen setzte es am Ostersamstag die zweite Niederlage in Folge. Und ein Ostermann war dafür verantwortlich: Tobias Ostermann. Er traf in einem spannenden und ausgeglichenen Spiel. „Es war ein glückliches, aber verdientes Ende“, sagte TSV-Abteilungsleiter Jan Bernlöhr.

TSV Westhausen - Bopfingen 0:5 (0:2). Tore: 0:1 Brunner R. (12.), 0:2 Ocker (22.), 0:3 Brunner R. (48.), 0:4 Brunner R. (62.), 0:5 Coletti (79.).

Insgesamt geht der Sieg der Gäste auch in der Höhe in Ordnung. Bopfingen war in allen Belangen die bessere Mannschaft und feierte einen Kantersieg.

Stödtlen – Sportfreunde Rosenberg 3:1 (2:0). Tore: 1:0 P. Feil (34.), 2:0 J. Ilg (40.), 3:0 M. Raab (89.), D. De Gruyter (90.).

TSV Hüttlingen – Wört 0:3 (0:2). Tore: 0:1 K. Eiberger (34., FE), 0:2 C. Schneider (39., ET), 0:3 P. Heide (82.). In einem eigentlich ausgeglichenen Spiel ging nicht unbedingt die bessere, sondern die cleverere Mannschaft als Sieger vom Platz. Ein Elfmeter und ein Eigentor sorgten dafür, das Wört auf die Siegerstraße einbog. Als der TSV alles nach vorne warf, gelang Wört noch ein Kontertor. Reserve 2:1.

VfB Tannhausen – Pfahlheim 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Kohnle Johannes (4., ET), 1:1 Groll Dominik 1:1 (20.), 1:2 Ebert Lukas (62.).

Sportfreunde Dorfmerkingen II – Röhlingen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Rösch (2.), 2:0 Niederer P. (47.), 3:0 Rösch (58.). Die erste Halbzeit war ausgeglichen. In Halbzeit zwei waren die SFD besser.

DJK-SG Schwabsberg-Buch – Ellenberg 3:1 (1:0). Tore: 1:0 N. Güntner (35.), 1:1 F. Knecht (68.), 2:1 M. Wiggenhauser (72.), 3:1 C. Schmid (90.+5). Bes. Vorkomn.: Gelb Rote Karte DJK (40.).

Kreisliga A III: Härtsfeld – TSV Herbrechtingen 0:0. Im Abstiegskampf gegen das Schlusslicht der Kreisliga A III kommt der FC nicht über ein unentschieden hinaus.

SGM Königsbr./Oberkochen - TKSV Giengen 5:0 (1:0). Tore: 1:0 M. Mack (33.), 2:0 M. Osman (55.), 3:0, 4:0 beide L. Geissler (61., 65.), 5:0 M. Wagner (66.). Bes. Vorkomn.: zwei Gelb-Rote Karten für den TKSV (86., 90.).