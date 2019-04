Osterjubel in Aalens katholischen Kirchen

Mit festlicher Musik ist in den Gottesdiensten an Ostern in den katholischen Kirchen die Auferstehung Christi gefeiert worden. In Sankt Stephanus in Wasseralfingen, Sankt Maria und Salvator in Aalen und in Sankt Thomas in Hofherrnweiler hatten Chöre Festgottesdienste einstudiert, mit denen sie die Besucher begeisterten.

Für das feierliche Hochamt am Ostersonntag in Sankt Stephanus hatte der Dirigent des Kirchenchores, Oliver Seitz, ein musikalisches Kleinod aus Oberschwaben ausgesucht. Die Besucher hörten die Missa brevis in g von Nikolaus Betscher.

Nikolaus Betscher war Ende des 18. Jahrhunderts Abt in der Reichsabtei, einem Kloster der Prämonstratenser, in Rot an der Rot. Er hat zahlreiche kirchenmusikalische Werke hinterlassen, darunter die sehr anspruchsvolle und musikalisch prachtvolle Messe in g.

Das Kammerorchester der Johann-Melchior-Dreyer-Musikschule Ellwangen übernahm mit Pauken und Trompeten die musikalische Begleitung des Kirchenchores. Joachim Bilek spielte auf bewährte Art und Weise auf der Orgel.

Nachwuchstalente aus der Region

Für die Solopartien konnte Oliver Seitz mit Yasmin Rathgeb, Sopran, Lilly Wettemann, Alt, Felix Eickelmann (Tenor) und Andreas Glass, (Bass) vier Nachwuchstalente aus der Region gewinnen. Die Solopartien, vor allem im Sanctus/Benedictus,waren für die Sopranistin äußerst anspruchsvoll, wurden aber gut gemeistert.

Der Kirchenchor sang gefühlvoll und harmonierte sehr gut mit dem Orchester, das klangstark interpretierte und die zahlreichen anspruchsvollen Passagen sowohl in den Streichern als auch in der hohen Trompete souverän meisterte. Oliver Seitz hielt Chor, Orchester und Solisten mit routinierter Hand zusammen.

Musikalischer Osterjubel erklang zum Abschluss des Gottesdienstes mit dem „Halleluja“ aus dem Oratorium „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel.

Solisten glänzen bei der Messe

Drei festliche Messen mit Orchester, Solisten und Chören wurden am Ostersonntag in den durchweg gut besuchten katholischen Gottesdiensten in Salvator, Sankt Maria und Sankt Thomas aufgeführt. In den Osterpredigten gab es eher nachdenkliche und kritische Töne rund um die Auferstehung.

Eine dichte Atmosphäre schuf der Kirchenchor in der Salvatorkirche mit der „Messe solenelle de Saint-Cécile“ in G-Dur von Charles Gounod. Kirchenchordirektor Hans-Peter Haas arbeitete die neuen Strukturen heraus, die der französische Komponist durch üppige Orchesterbegleitung in sein 1855 in Paris uraufgeführtes Werk gelegt hat. Helle Lichter setzten die drei Solisten, Christine Mairle-Zirbs (Sopran), Jakob Nistler (Tenor) und Andreas Wiborg (Bass) der Festmesse auf. Mit einem Extra-Solo von Händel glänzte Mairle-Zirbs. Konrad Bader beeindruckte mit einem modernen Orgelwerk von Jean Langlais.

Als Festprediger in Salvator holte man Martin Stöffelmaier, der erste Jugendpfarrer, der von 1979 bis 1983 im Ostalbkreis wirkte und heute in Rainau-Schwabsberg im Ruhestand lebt. „Der Engel am leeren Grab sagt auch uns: Wenn ihr an eure Grenzen stößt, geht Jesus nach, Schritt für Schritt“, empfahl der Prediger. „Folgt ihm nach Galiäa, auch wenn euch dort Unheil droht. Macht es wie Jesus, gebt euch nie auf, so werdet ihr leben und arbeitet an Gottes Reich“.

Wechselbad der Gefühle

Ebenfalls mit der Cäcilienmesse von Charles Gounod erfreute der Kirchenchor von Sankt Bonifatius die vielen Besucher in der Sankt-Thomas-Kirche in Hofherrnweiler. Unter der Gesamtleitung von Cornelia Hirsch musizierte der Chor, die Solisten Magdalena Hug (Sopran), Julian Plachtzik (Tenor), Michael Wilsch (Bariton) und das Orchester. An der Orgel begleitete Maike Braun. In seiner Festpredigt ging Pater Shiju Mathew von guten und bösen Überraschungen aus. Auch die ersten Osterzeugen seien in ein Wechselbad der Gefühle von Trauer, Weinen, Zweifel, Unglaube und Freude geworfen worden. Die Botschaft der Engel, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten, Jesus lebt, verdiene es, in alle Welt hineingerufen zu werden.

In der Marienkirche begannen die Feierlichkeiten mit der Osternacht. Erstkommunionkinder zogen mit dem Priester und den Ministranten nach Entzünden des Osterfeuers in die dunkle Kirche ein. Bei der Wasserweihe standen sie mit ihren Kerzen um das Becken und erneuerten ihr Taufgelübde.

Eine ganz eigene Note

Der Chor „Neue Töne“ unter Jürgen Nennemann und Thomas Petasch gaben mit modernen religiösen Liedern und anspruchsvoller Trompetenmusik der Feier eine ganz eigene Note. Osterglaube lasse sich nicht durch Äußerlichkeiten wie ein leeres Grab belegen oder gar erwecken, sagte Diakon Michael Junge in seiner Predigt. „Unser Glaube an den Auferstandenen ist vielmehr ein Prozess, ein innerer Weg, bei dem es vor allem ums Erinnern und Deuten des mir Geschehenen geht“.

Die Aalener Erstaufführung der Originalfassung mit Credo und Posaunen der Messe in C-Dur für Soli, Chor und Orchester von Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901) durch den Chor der Marienkirche unter der Gesamtleitung von Kirchenchordirektor Ralph Häcker stand im Mittelpunkt des feierlichen Hochamtes am Ostersonntag. Die Solisten, Kathrin Bechstein (Sopran), Susanne Simonsen (Alt), Andreas Brune (Tenor) und Peter Joas (Bass) bestachen durch außergewöhnliche Homogenität. Die Sopranistin erfreute mit der Händel-Kantate „Ich weiß, daß mein Erlöser lebt“. Teresa Nar an der Orgel erregte Staunen mit einem faszinierenden Nachspiel eines französischen Meisters.

In seiner Predigt ging Pfarrer Wolfgang Sedlmeier von der Frage aus, warum es in der Schrift heiße: „Sie wussten nicht, dass er auferstehen muss? Jesus habe es ihnen doch gesagt“. In Schmerz und Tod drohe das Leid unterzugehen, führte Sedlmeier aus. „Dann stellen wir uns vor, wie das Heil aussehen müsste, aber so wie wir es denken, kommt es nicht. Doch Gott ist treu und führt uns zum versprochenen Heil auf eine neue, andere Weise.“ Das erfordere allerdings auch eine neue Sicht auf die Auferstehung.