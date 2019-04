Osterhasen hoppeln durch Aalen – und sollen getauft werden

Elif Muratoglu und Lena-Marie Schmid sind am Samstag von 10 bis 14 Uhr als ACA-Osterhasen in der City unterwegs. Am selben Tag drehen auch jeweils zwei Osterhasen des Modehauses Funk und des Einkaufscenters Mercatura ihre Runden. Da die beiden Mümmelmänner des Innenstadtvereins seit Jahren noch keinen Namen haben, starten die „Aalener Nachrichten / Ipf- und- Jagst-Zeitung“ gemeinsam mit dem ACA eine Taufaktion. Alle Leser sind auf Facebook dazu aufgerufen, sich bis Samstagabend an der Namensgebung zu beteiligen. Die ersten beiden besten Vorschläge, die die Jury auswählt, erhalten einen City-Star-Gutschein in Höhe von 25 Euro.