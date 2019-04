Osterhase aus Plüsch ist der Renner bei der Eiersuche

Dass Kinder auf der Minigolfanlage der Fachsenfelder Spielarena statt Bälle grüne Brotzeitboxen suchen, kommt nicht alle Tage vorher. Außer die „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ rufen im Rahmen der Aktion Aktiv Kids zur Ostereiersuche auf. Am Gründonnerstag begeisterte das Spektakel, das gemeinsam mit der Kreissparkasse Ostalb, der AOK und der EnBW ODR organisiert wurde, bereits zum dritten Mal zahlreiche Kinder.

Donnerstagmittag, 12.15 Uhr. 180 grüne Brotzeitboxen müssen die Auszubildenden der Kreissparkasse Ostalb, Mike Viehöfer und Sara Werner, mit Unterstützung von Sophie Schwab von der Spielarena mit Geschenken füllen. Während die fleißigen Helfer des Osterhasen am Einpacken sind, packt ein Mann auf der Wiese neben der Ortsdurchfahrtsstraße aus. Wer allerdings glaubt, er würde für die Kinder in dem Baum Eier, Süßigkeiten und Co. verstecken, irrt. Vielmehr baut der Mitarbeiter der Stadt Aalen gerade den Superblitzer auf, um erwachsenen Temposündern noch vor Ostern Saures zu geben.

Von einem Bußgeld bleiben die Dreikäsehoch im Außenbereich der Spielarena, genauer gesagt auf dem Minigolffeld, verschont. Hier winken Süßes und Spielsachen. Nico Franke aus Wasseralfingen hat auf dem „Green“, wie der Platz unter Golfern genannt wird, Heimspiel. Regelmäßig kommt der Siebenjährige mit seiner Mutter Katharina und seinen Schwestern Jacqueline (10) und Zoé (7) hierher. Eier oder vielmehr grüne Boxen sucht er auf dem Platz allerdings das erste Mal, ist aber ebenso wie der acht Jahre alte Moritz Kurz aus Rainau-Saverwang mit seiner Ausbeute zufrieden.

Denn die Boxen sind unterschiedlich gefüllt. Gott sei Dank finden die Geschwister Tim und Laura Gehweiler aus Wasseralfingen solche mit gleichem Inhalt. Auf diese Weise gibt es schon keine Streitigkeiten zwischen dem neunjährigen Bruder und der drei Jahre älteren Schwester.

Einer der begehrten Plüschhasen findet sich in der Box des fünfjährigen Hannes Hauber aus Westhausen. Das freut nicht nur ihn, sondern auch seine Mutter Daniela. Normalerweise besuche sie mit ihrem Sohn nur bei schlechtem Wetter die Spielarena. Doch die Aktion sei so klasse, „dass wir extra deshalb hergekommen sind“. Dem Fünfjährigen steht noch ein weiteres Highlight bevor. Denn zu Ostern gibt es ein neues Fahrrad, auf dem er mit dem Plüschhasen im Arm eifrig in die Pedale treten kann.