Ostalbkreis: Weniger Arbeitslose im Oktober

„Noch nie war die Zahl der Arbeitslosen im Ostalbkreis in einem Oktober so niedrig wie in diesem Jahr" freut sich Elmar Zillert, Chef der Aalener Arbeitsagentur über die aktuelle Arbeitsmarktentwicklung.

Im Ostalbkreis sank die Zahl der Arbeitslosen um 269 auf 4.628 Personen. Dies bedeutet einen Rückgang zum Vormonat von 5,5 Prozent.

Erneut sank die Arbeitslosigkeit im Bereich der Arbeitslosenversicherung gegenüber dem Vormonat im Agenturbezirk um 4,9 Prozent auf 3.603 Personen. Regional verteilt sich der Rückgang zum Vormonat wie folgt: Ostalbkreis minus 6,2 Prozent und Kreis Heidenheim minus 2,4 Prozent.

Im Bereich der Grundsicherung waren in Ostwürttemberg 3.576 Personen arbeitslos gemeldet. Ihre Zahl lag um 170 niedriger als im Vormonat. Der Rückgang erfolgte in beiden Landkreisen, nämlich um 4,8 Prozent im Ostalbkreis und im Kreis Heidenheim um 4,1 Prozent.

Großen Anteil an diesem Rückgang der Arbeitslosigkeit hat auch in diesem Monat wieder die Gruppe der unter 25-Jährigen. Um 170 Personen oder anders ausgedrückt 20,2 Prozent ging ihre Zahl gegenüber dem Vormonat zurück. „Allerdings möchte ich nicht verschweigen, dass die Zahl der arbeitslos gemeldeten Jugendlichen um 38 Personen etwas höher liegt als im Oktober des Vorjahres" räumt Elmar Zillert ein. „Doch der aktuelle Trend geht in die richtige Richtung."

Integrationsmaßnahmen wirken

Sehr positiv entwickelt hat sich auch die Arbeitslosigkeit bei Ausländern. Hier zeigt sich, dass es gelingt, Personen mit Fluchthintergrund nach Integrations- und Sprachkursen, sowie beruflichen Qualifikationsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Gegenüber September sank ihre Zahl der arbeitslos gemeldeten Ausländer um 118 Personen auf 1.927 Personen. Das entspricht einem Minus von 5,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Hervorzuheben ist, dass der Rückgang im Vorjahrsvergleich mit 7,9 Prozent sogar noch deutlicher ausfällt.

Sehr erfreulich ist, dass die Betriebe mit 1.426 Vermittlungsaufträgen wieder deutlich mehr offene Stellen gemeldet haben. Das sind 15,5 Prozent mehr als noch im Vormonat und wir liegen damit sogar 7,0 Prozent über dem Vorjahreswert. 224 dieser neu zur Besetzung gemeldeten Stellen kamen aus dem Bereich des verarbeitenden Gewerbes. Dies entspricht einem Anteil von 15,7 Prozent. Aus dem Handel wurden 109 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Damit standen den Vermittlungsfachkräften der Arbeitsagentur und der Jobcenter im Berichtsmonat 5.071 Stellen zur Besetzung zur Verfügung.

Fachkräfte fehlen weiterhin

Es bleibt weiterhin festzustellen, dass auf dem Arbeitsmarkt die erforderlichen Fachkräfte nicht im notwendigen Umfang vorhanden sind. Um diese Entwicklung etwas abzufedern setzt die örtliche Arbeitsagentur und auch die Jobcenter weiterhin konsequent auf die zukunfts- und marktorientierte Qualifizierung unserer Kunden. Derzeit nutzen 856 Teilnehmer diese beruflichen Weiterbildungsangebote.