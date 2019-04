Ostalbkreis vertieft Freundschaft ins rumänische Satu Mare

Bei einem Festakt im Landratsamt in Aalen haben am Donnerstag der Ostalbkreis und der rumänische Landkreis Satu Maru ihren letztes Jahr in Rumänien abgeschlossenen Partnerschaftsvertrag gegengezeichnet und ihre Freundschaft weiter vertieft. „Man kann heute von einem historischen Tag für den Ostalbkreis sprechen. Europa soll etwas Schub bekommen und wir wollen unseren Beitrag dazu leisten“, sagte Landrat Klaus Pavel.

Er freute sich, zu dieser Feier zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft des Ostalbreises sowie eine Delegation aus Satu Mare mit seinem Amstkollegen Csaba Pataki an der Spitze begrüßen zu können. In seiner Rede verwies Pavel darauf, dass es schon seit sechs Jahren freundschaftliche Beziehungen zwischen den beiden Regionen gebe, als 2013 Vertreter des Deutsch-Rumänischen Wirtschaftsvereins Satu Mare im Ostalbkreis zu Besuch gewesen seien. Der Landrat würdigte besonders die Verdienste des in Satu Mare geborenen einstigen Fechtweltmeisters und Bundestrainers Josef Szepeschy, der diese Partnerschaft von Anfang an aktiv begleitet habe. Auch Stefan Weber trage die Beziehungen mit Herzblut mit und sei ein wichtiges Bindeglied.

Ein gesunder, kräftiger Baum

Pavel verglich die Partnerschaft mit einem gesunden und kräftigen Baum auf einem starken und nährreichen Boden. Insbesondere in den Bereichen Abfallwirtschaft, Duale Ausbildung und Gesundheitswesen gebe es vielfältige Kontakte und einen regen Austausch. Die Partnerschaft solle zukunftsweisend, praxisorientiert und dynamisch zum Wohle aller Beteiligten weiterentwickelt und etabliert werden. Dies alles sei praktiziertes Europa. Pavel zitierte die vierte Strophe der Europahymne mit den Worten „Die Kultur des Abendlandes ist Europas stärkstes Band, sie vereint alle Völker, Grenzen hat sie nie gekannt“.

Die Teilnehmer des Festakts im großen Sitzungssaal des Aalener Landratsamts. (Foto: Edwin Hügler)

Der rumänische Kreisvorsitzende Csaba Pataki hob in seiner Rede hervor, dass im Kreis Satu Mare Rumänen, Ungarn und Deustche leben würden. Die gemeinsame Kultur werde ganz bewusst praktiziert und gepflegt. So fühle man sich auch im Ostalbkreis zu Hause. Der besondere Dank von Pataki galt dem Deutschen Roten Kreuz und den Krankenhäusern für ihre Spenden, der GOA für die Unterstützung der Abfallwirtschaft sowie dem Landkreis für sein Engagement in den Bereichen Finanzen, Schulen und Straßenbau. Pataki regte an, aus der Partnerschaft der beiden Landkreise auch Städtepartnerschaften zu entwickeln. Immerhin seien fünf Bürgermeister aus der Region Satu Mare mit nach Aalen gekommen.

Unter Beifall unterzeichnet

Begleitet vom Beifall der Gäste unterzeichneten Pataki und Landrat Klaus Pavel den Partnerschaftsvertag zwischen dem Ostalbkreis und dem Landkreis Satu Mare. Das gemeinsame Singen der Europhyme sowie der rumänischen und deutschen Nationalhymne bildete einen weiteren bewegenden Moment der Feier. Intoniert wurden die Hymnen von einem Bläserensemble der Musikschule Aalen.

Ein Bild von Paul Groll

Nicht fehlen durfte der Eintrag der rumänischen Gäste ins Goldene Buch des Ostalbkreises sowie der Austausch von Geschenken. Landrat Klaus Pavel überreichte dabei seinem Amtskollegen Csaba Pataki unter anderem ein von Paul Groll eigens zu diesen Anlass gemaltes Bild sowie eine CD mit der Hymne „Ostalb-Herz“ von den Stumpfes. Das Anschneiden einer Torte mit den Wappen der beiden Landkreise leitete dann zum gemütlichen Teil der Feier über.

