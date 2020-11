Ostalbkreis und OstalbMobil setzen verstärkt Schulbusse ein.

Nach den Herbstferien hat der Ostalbkreis und OstalbMobil weitere „Verstärkerbusse“ für die Schülerbeförderung eingesetzt, teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Inzwischen fahren auf 38 Linien im Landkreis sogenannte Verstärkerbusse, damit Schülerinnen und Schüler während der Corona-Pandemie auf dem Weg zur und von der Schule in den Bussen mehr Abstand halten können.

Kurz vor Ende der Sommerferien hatte das Land das Corona-Sonderprogramm Schulbusse aufgelegt. Angesichts der deutlich gestiegenen Infektionszahlen hat das Land das Sonderprogramm im Oktober zusätzlich aufgestockt. Im Ostalbkreis wurden seit Schuljahresbeginn zahlreiche Verstärkerfahrten organisiert, weitere wurden jetzt nach den Herbstferien eingerichtet.

Inzwischen fahren auf 38 Linien sogenannte Verstärkerbusse. Aufgrund der steigenden Corona-Risiken im Ostalbkreis bittet Landrat Joachim Bläse die Schülerinnen und Schüler, die Verstärkerbusse, die der Landkreis und die Busunternehmen von OstalbMobil im Schülerverkehr eingesetzt haben, entsprechend zu nutzen. Das Fahrpersonal weist die Schülerinnen und Schüler auf nachfolgende Verstärkerbusse hin, damit nicht alle gleich „in den ersten Bus“ drängen, während der direkt folgende Bus nur wenig genutzt wird.

„Die Verstärkerbusse dienen der Entzerrung der Schülerströme zu den Spitzenzeiten. Durch die große Zahl an schon eingerichteten Verstärkerfahrten werden im Raum Aalen 16 Buslinien entlastet. Im Raum Schwäbisch Gmünd erfolgt die Verbesserung für insgesamt 14 und im Raum Ellwangen für derzeit acht Buslinien“, informiert der Landrat. „Wir sind aber weiterhin auf Hinweise der Schüler, Eltern und Schulen angewiesen, um weitere notwendige Verstärkerfahrten zu erheben und gegebenenfalls zu organisieren, soweit noch weitere Busse und vor allem Fahrer verfügbar sind.“ Denn die Zahl der verfügbaren Busse und insbesondere des Fahrpersonals ist nicht nur im Ostalbkreis, sondern landesweit begrenzt. Der Fachkräftemangel ist auch in dieser Branche alltäglich.

Im Einzelnen werden die Verstärkerbusse zur Entlastung folgender Linien eingesetzt:

1. Aalen, ZOB - Aalen, BSZ zur 1. Stunde

2. Aalen, BSZ - Westhausen - Lauchheim nach der 6. Stunde

3. Wasseralfingen - Westhausen - Lauchheim nach der 6. Stunde

4. Fachsenfeld - Dewangen - Abtsgmünd zur 1. Stunde

5. Fachsenfeld - Dewangen - Abtsgmünd zur 2. Stunde

6. Abtsgmünd - Dewangen - Fachsenfeld - Dewangen nach der 6. Stunde

7. Abtsgmünd - Hüttlingen nach der 9. Stunde

8. Ebnat - Oberkochen zur 1. Stunde

9. Oberkochen - Ebnat nach der 6. Stunde

10. Neresheim - Ohmenheim nach der 6. Stunde

11. Neresheim-Auernheim-Steinweiler-Kleinkuchen-Großkuchen nach der 6. Stunde

12. Nattheim-Dischingen-Neresheim zur 1. Stunde

13. Neresheim-Dischingen-Nattheim nach der 6. Stunde

14. Neresheim-Dischingen-Nattheim nach der 8. Stunde

15. Demmingen-Dischingen-Neresheim zur 1. Stunde

16. Neresheim-Dischingen-Neresheim nach der 6. Stunde

17. Heubach - Lautern - Mögglingen - Essingen zur 1. Stunde

18. Schwäbisch Gmünd, ZOB - Schwäbisch Gmünd, BSZ zur 1. Stunde

19. Degenfeld - Schwäbisch Gmünd zur 2. Stunde

20. Wißgoldingen - Straßdorf - Waldstetten zur 1. Stunde

21. Straßdorf - Waldstetten zur 2. Stunde

22. Hussenhofen - Schwäbisch Gmünd nach der 8. Stunde

23. Schwäbisch Gmünd - Herlikofen nach der 6. Stunde

24. Mutlangen - Iggingen - Herlikofen nach der 6. Stunde

25. Leinzell - Ruppertshofen nach der 8. Stunde

26. Schwäbisch Gmünd - Straßdorf nach der 6. Stunde

27. Schwäbisch Gmünd - Straßdorf nach der 9. Stunde

28. Spraitbach - Mutlangen - Schwäbisch Gmünd zur 1. Stunde

29. Schwäbisch Gmünd - Hussenhofen - Iggingen nach der 6. Stunde

30. Leinzell, Schulzentrum - Heuchlingen - Schechingen nach der 8. Stunde

31. Dinkelsbühl - Wört - Ellenberg - Ellwangen zur 1. Stunde

32. Ellwangen - Ellenberg - Wört - Dinkelsbühl nach der 6. Stunde

33. Röhlingen - Ellwangen zur 1. Stunde

34. Ellwangen - Röhlingen nach der 6. Stunde

35. Jagstzell - Ellwangen zur 1. Stunde

36. Ellwangen - Jagstzell nach der 6. Stunde

37. Rosenberg - Ellwangen zur 1. Stunde

38. Lauchheim - Bopfingen zur 1. Stunde

Die Landkreisverwaltung weist nochmals auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Bus und Bahn und an Haltestellen sowie Bahnsteigen hin. „Damit schützt man nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen ÖPNV-Fahrgäste“, so der Landrat. Dank dieser Maßnahmen seien öffentliche Verkehrsmittel bislang unauffällig hinsichtlich des Infektionsgeschehens.

Mit den Busunternehmen, aber auch mit den Schulleitungen ist die Landkreisverwaltung in einem engen Austausch, vor allem mit dem Ziel, die Schulanfangszeiten zu flexibilisieren. Außerdem werden gemeinsam die bereits getroffenen Maßnahmen und deren Wirkung beobachtet, bewertet und erforderlichenfalls angepasst. Landrat Bläse: „Der Ostalbkreis leistet hier gemeinsam mit der Landesregierung einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens und ist bestrebt, den Schulweg der Schüler so gut wie möglich zu gestalten.“