Ostalbkreis und acht Kommunen radeln für ein gutes Klima

Am Montag um 8 Uhr ist vor dem Aalener Landratsamt der Startschuss für die kreisweite Aktion Stadtradeln gefallen. Im Ostalbkreis beteiligen sich die Städte Aalen, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Oberkochen sowie Bartholomä, Mutlangen, Spraitbach und Waldstetten. 670 Radlerinnen und Radler machen in über 130 Teams mit. Von der Landkreisverwaltung sind 28 Beschäftigte in mehreren Teams am Start.

Ziel der Aktion rund um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist ist es, in Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad zu fahren und Kilometer zu sammeln – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Landrat Klaus Pavel: „Es freut mich, dass der Ostalbkreis erstmals beim Stadtradeln mitwirkt. Der Ostalbkreis setzt insbesondere in diesem Jahr mit Freude ein starkes Zeichen für die gesunde und klimafreundliche Mobilität der Zukunft – so wie viele andere Kommunen in Baden-Württemberg.“

Neben der Förderung für Stadtradeln-Kommunen in Baden-Württemberg bietet die Initiative RadKultur des Verkehrsministeriums für Pendler einen ganz besonderen Anreiz zum Mitradeln: die Mitmachaktion RadPendler BW. Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit, zur Schule oder Hochschule fährt, kann sich mit Kollegen, Mitschülern und Kommilitonen als Pendlerteam anmelden.

Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können Teilnehmer ihre Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern.