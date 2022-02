Ostalbkreis übersteigt zum zweiten Mal in Folge den Inzidenz-Grenzwert

Der Ostalbkreis hat am zweiten Tag in Folge den Grenzwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschritten. Dieser liegt seit Ausrufung der Alarmstufe I bei 1500. Am Dienstag berichtet das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg im aktuellen Lagebericht von einer Inzidenz von 1910,6.

Innerhalb einer Woche haben sich im gesamten Kreis 6005 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Mit 1123 Neuinfektionen steigt zudem der Wert der Gesamtfälle auf 45.954. Bei den Todesfällen hat es erneut keinen weiteren Anstieg gegeben. Seit Ausbruch der Pandemie starben 509 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Ob das Landratsamt nun erneut strengere Corona-Regeln erlässt, ist noch unklar. Am Dienstag zumindest hat die Behörde die Überschreitung noch nicht amtlich festgestellt. Dies wird vermutlich im Laufe des Mittwoch geschehen.

Die Hospitalisierungsrate klettert ebenfalls weiter in die Höhe. 7,7 am Dienstag, in der Vorwoche lag der Wert noch bei 5,4. Damit erhöht er sich um 0,5 im Vergleich zum Vortag. 291 (+14) Patienten müssen aktuell laut Lagebericht intensivmedizinisch betreut werden. In der Vorwoche waren es noch 271.

In den Kliniken des Ostalbkreises liegen davon sechs Patienten, zwei von ihnen müssen beatmet werden. Das geht aus den aktuellen Daten des Intensivregisters (DIVI) hervor. Sieben Betten sind bei den Erwachsenen noch frei, 47 hingegen am Dienstag belegt.

Bei den aktiven Fällen steigt die Kurve derzeit stetig auf Rekordniveau. Aktuell (Stand Montag) sind laut Landratsamt 6155 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet, so viele wie noch nie. Der Wert stieg im Vergleich zum Sonntag um 892 weitere Fälle.