Ostalbkreis übersteigt erstmals Grenze von 1500 Neuinfektionen

Der Ostalbkreis hat am Montag zum ersten Mal die Grenze von 1500 Neuinfektionen bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschritten. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg hervor. Demnach stieg der Wert auf 1693,0 positive Fälle innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner.

Am Vortag lag der Wert noch darunter. 1380,9 Fälle waren im Bericht am Sonntag hinterlegt. Sollte der Kreis am Dienstag erneut oberhalb dieses Werts liegen, wird die Kreisverwaltung womöglich wieder strengere Corona-Regeln erlassen müssen. Seit im Land die Alarmstufe I gilt, liegt die Grenze nicht mehr bei 500, sondern 1500 positiven Fällen.

Innerhalb einer Woche haben sich im Ostalbkreis 5318 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. Mit 1438 Neuinfektionen steigt zudem der Wert der Gesamtfälle auf 44.831. Immerhin bei den Todesfällen hat es aktuell keinen Anstieg gegeben. 509 Menschen starben seit Ausbruch der Pandemie mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Auch die Hospitalisierungsrate im Land steigt. 7,2 zeigt der Wert am Montag, in der Vorwoche lag er noch bei 4,8. 277 Menschen werden derzeit im Land intensivmedizinisch betreut, fünf weniger als am Vortag. In der Vorwoche sind es 274 gewesen. Drei Covid-Patienten liegen laut Intensivregister aktuell auf den Intensivstationen der Ostalb Kliniken. Zwei von ihnen werden beatmet.