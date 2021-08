Ostalbkreis überholt Landesinzidenz - Wert liegt am Freitag bei 17,2

Im Ostalbkreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag deutlich angestiegen. Das geht aus den Daten des Landesgesundheitsamts hervor. 17,2 Menschen haben sich innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner angesteckt. Am Vortag lag der Wert noch bei 14,3.

Damit überholt der Kreis sogar die Inzidenz des Landes. Dessen Wert lag in den Tagen zuvor jeweils darüber. Am Freitag verzeichnet das Land Baden-Württemberg eine Inzidenz von 15,8. Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich im Ostalbkreis 54 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 1755 landesweit.

16 Neuinfektionen kommen zudem hinzu. Damit steigt der Wert der Gesamtfälle auf 15.782. Einzig der Wert der Toten ist gleichgeblieben. 410 Menschen starben seit Ausbruch der Pandemie im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Zuletzt erhöhte sich dieser Wert am 12. Juli um zwei weitere Fälle.

Ostalbkreis und Land

Das Datendashboard des Landratsamts zeigt für Donnerstag zumindest einen Rückgang bei den aktiven Fällen an. 76 Menschen sind positiv auf Sars-CoV-2 getestet, vier weniger als am Mittwoch. 29 Fälle davon verzeichnet die Stadt Schwäbisch Gmünd (-1), 19 die Kreisstadt Aalen (-1) und 13 Ellwangen (+0). Alle weiteren Fälle in den Städten und Gemeinden sind in der interaktiven Karte hinterlegt (siehe unten).

In Baden-Württemberg registriert das Landesgesundheitsamt am Freitag 304 Neuinfektionen, der Wert der Gesamtfälle steigt somit auf 507.535. Vier weitere Todesfälle hat es im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. 10.429 Patienten sind seit Pandemiebeginn nach einer Infektion gestorben.