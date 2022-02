Ostalbkreis: Task-Force ist ein guter Schritt, muss aber transparent bleiben

Seit Donnerstag scheint nichts mehr, wie es war. Krieg in Europa, mitten vor unserer Haustür, wir sind zwangsläufig involviert. Dass dies auch emotional nicht spurlos an uns vorbeigeht, ist logisch, alles andere wäre komisch. Wir fühlen mit, denken an die Menschen beider Länder, deren Leben von jetzt auf gleich auf den Kopf gestellt ist, die um ihr Leben fürchten müssen.

Flüchtlinge werden kommen, das muss vorbereitet sein

Der Landrat weist richtigerweise bereits zu diesem frühen Zeitpunkt darauf hin, dass auch wir im Ostalbkreis Kriegsflüchtlinge aufnehmen müssen und werden. Moralisch unsere Pflicht, bedarf es aber natürlich auch einer gewissen Vorbereitung. Die Task-Force ist ein erster Schritt, der schnell gemacht wurde. Das ist sehr gut. Hier soll nun fortan alles zusammenlaufen, was rund um den Ukraine-Krieg vor Ort getan werden muss.

Fragen sollten öffentlich beantwortet werden

Diese Task-Force muss jedoch auch eines sein: transparent. Sie sollte jede Ostälblerin und jeden Ostälbler bei den Themen abholen. Das muss freilich nicht jeden Tag passieren, ein regelmäßiger Turnus aber wäre wünschenswert. Einen ersten Schritt hat der Landrat bereits getan. Er stellt Fragen öffentlich. Diese gilt es, in den nächsten Tagen und Wochen zu beantworten. Und das interessiert schließlich uns alle.