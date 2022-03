Ostalbkreis: Potenzielle Wohnräume für Flüchtlinge aus der Ukraine sind vorhanden

Bereits zwei Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte Landrat Joachim Bläse das Einsetzen einer Task-Force angekündigt, um vor Ort koordinieren zu können, was aktuell wie am besten hilft, vor allem aber, wie und wo man potenzielle Kriegsflüchtlinge möglichst gut unterbringen könnte.

Wie viele Menschen in Summe den Ostalbkreis erreichen werden, mag der Landrat aktuell nicht prognostizieren. So schlimm die Situation derzeit in der Ukraine auch sei, so groß ist aktuell die Bereitschaft zu helfen – auch auf der Ostalb. „Es ist ein großes Bedürfnis da, helfen zu wollen. Das habe ich noch nie erlebt“, so Bläse nicht ohne Stolz.

Der rechtliche Rahmen: Der staatliche Zustrom der Flüchtlinge habe in dieser Phase noch nicht stattgefunden, sagt der Landrat. „Wir sind jetzt in der Vorstufe, vieles wird aktuell noch familiär geregelt. Nichtsdestotrotz sollten auch die privaten Organisationen, die Flüchtlingen helfen, sich an die jeweiligen Rathäuser wenden. Nur wenn wir wissen, wie viele und wann die kommen und vor allem, in welchem Gesundheitszustand, dann können wir das optimal vorbereiten“, bittet Bläse um Mithilfe.

Aufenthaltsrecht für 90 Tage haben die Flüchtlinge alleine durch einen biometrischen Ausweis, das noch einmal um 90 Tage verlängert werden kann, ergänzt Gabriele Seefried, erste Landesbeamtin der Landkreisverwaltung. „Hier gibt es dann eingeschränkten Anspruch auf soziale Leistungen“, so Seefried. Das Bundesinnenministerium werde, sobald die Massenzustromrichtlinie beschlossen ist, eine Vorgriffsverordnung beschließen. „Ziel dieser Verordnung ist ein einheitliches Vorgehen in allen Ländern und dass die Kriegsflüchtlinge alle eine Aufenthaltsgenehmigung haben und nicht ins Asylverfahren gehen müssen.“ Dazu habe die Kreisärzteschaft bereits signalisiert, bei der medizinischen Versorgung zu helfen, unter anderem mit den niedergelassenen Ärzten.

Der Krieg und die Kinder: Häufig sei es bei Fluchtsituationen der Fall, dass Kinder unbegleitet in den Zielländern ankommen, entsprechend schnell müsse gehandelt werden, sagt Julia Urtel, Leiterin des Dezernats Arbeit, Jugend, Soziales und Gesundheit in der Landkreisverwaltung. Hier seien bereits Pläne kommuniziert, Waisenhäuser oder Kinderheime entsprechend zu räumen, um Platz für Flüchtlinge zu schaffen. „Auch hier ist es wichtig, uns im Vorfeld zu informieren, damit wir entsprechend reagieren können. Natürlich müssen wir auch wissen, ob da nun Säuglinge, Kleinkinder oder Teenager kommen – da ist der Bedarf natürlich völlig unterschiedlich“, so Urtel, die ergänzt: „Bitte nicht einfach Menschen bringen und uns dann vor die Tür stellen.“

Große Solidarität, aber: „Diese Solidarität brauchen wir, sie sollte aber zielgerichtet sein. Wir können aktuell kein Geld sammeln, weil wir nicht wüssten, was wir damit machen könnten. Wer dieses Spendenbedürfnis hat, der soll sich aktuell bitte noch an die großen Hilfsorganisationen wenden“, sagt Bläse. Spenden vor Ort könnten noch interessant werden, wenn vor Ort konkrete Hilfen für Flüchtlinge umgesetzt werden. Auch Sachspenden könnten Kreis und Kommune nicht selbst organisieren. Bläse versteht und unterstützt die Wünsche der Bürger, aber: „Wer Sachspenden loswerden möchte, der soll sich aktuell an private Organisationen wenden.“ Auf kommunaler Ebene sei dies noch zu früh.

Kommunen und potenzieller Wohnraum: Laut Bläse sei die Bereitschaft der Kommunen riesig, Wohnraum für Kriegsflüchtlinge anzubieten. In der kommenden Woche werde man noch diverse Objekte besichtigen und die Potenziale ausloten. Man wolle alles auf Listen setzen, um sofort reagieren zu können, wenn die Situation eintritt. Einiges aber ist schon auf den Weg gebracht, wie Carsten Hiller, Geschäftsbereichsleiter Integration und Versorgung, sagt. Zunächst aber wies er darauf hin, dass die alltägliche Flüchtlingsarbeit ebenfalls noch stattfinde, die nun aber durch den Ukraine-Konflikt erheblich an Dynamik erfahren habe. „Wir müssen jetzt relativ schnell größere Einheiten planen, organisieren, akquirieren“, so Hiller.

Um größere Flüchtlingsströme unterbringen zu können, müsse man Einheiten mit 30 bis 100 Plätzen haben. Bereits im Laufe dieser Woche habe man einige Orte ausfindig machen können. Beispielsweise die Aalener Containeranlage in der Ulmer Straße oder das leerstehende Altenpflegeheim in Bopfingen, dass mithilfe der Stadt und dem DRK so eingerichtet wird, dass hier bis zu 100 Menschen Platz hätten. Ebenfalls in den Fokus gerückt sind das Tagungshaus in Neresheim sowie das ehemalige Galvaniseur-Wohnheim in Schwäbisch Gmünd. 300 bis 400 Plätze hätte man aktuell, so Hiller, vorerst. „Diese Einrichtungen müssen dann aber natürlich noch entsprechend eingerichtet werden.“

Die große Unbekannte aber bleibe, da niemand genau wisse, auf wie viele Personen man sich einrichten muss.