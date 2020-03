Ostalbkreis passt Empfehlung wegen Coronavirus an: Südtirol kein Risikogebiet

Nachdem Südtirol vom Robert-Koch-Institut nach wie vor nicht als Risikogebiet eingestuft wird, hat das das Landratsamt Ostalbkreis jetzt in Abstimmung mit dem Landesgesundheitsamt und den verantwortlichen Ministerien seine erste Empfehlung angepasst.

Demnach können all diejenigen, die nicht aus einer als Risikogebiet eingestuften Region zurückkehren – also auch die Rückkehrer aus Südtirol – und die keine Symptome wie Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber oder Durchfall aufweisen, Gemeinschaftseinrichtungen wie beispielsweise Schulen, Kindergärten, Altenheime sowie Krankenhäuser (Pflegepersonal) und Betreuungseinrichtungen besuchen.

Davon unabhängig gilt weiterhin, dass alle Bürger, die innerhalb der letzten 14 Tage in den folgenden Risikogebieten waren, unnötige Kontakte vermeiden und für 14 Tage nach der Rückkehr aus diesen Risikogebieten in häuslicher Isolation bleiben sollten. Dabei handelt es sich um Regionen in China, Südkorea, Italien und im Iran.

In China: Provinz Hubei einschließlich der Stadt Wuhan und die Städte Wenzhou, Hangzhou, Ningbo, Taizhou in der Provinz Zhejiang.

Im Iran: Provinz Ghom.

In Italien: Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien.

In Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang).

Bei veränderter Sachlage wird das Landratsamt unverzüglich informieren.

+++ Warum wir in dieser Form über das Coronavirus berichten +++

In einer früheren Version vom Sonntag, 1. März, berichteten wir, dass das Landratsamt alle Südtirolurlauber geraten hatte, zunächst zu Hause zu bleiben. Die Behörde hat dies nun am Montag angepasst.