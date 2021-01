Ostalbkreis mit höchstem Inzidenzwert in der Region – Nachbarkreise zum Teil Nahe 50er-Grenze

Die Corona-Zahlen sind im Ostalbkreis am Mittwoch bis 24 Uhr zwar wieder angestiegen. Allerdings weiterhin auf einem moderaten Level. Nach einem kontinuierlichen Anstieg der Todesfälle sind aktuell keine hinzugekommen. Der Wert bleibt somit vorerst bei 204 Corona-Toten.

Die Labore haben am Mittwoch 59 Neuinfektionen an das Gesundheitsamt gemeldet. Damit steigen die Gesamtfälle der positiv getesteten Personen im Kreis seit Ausbruch der Pandemie auf 8719. Davon gelten 8003 als genesen. Die aktiven Fälle sind in den vergangenen Tagen jeweils zurückgegangen. Nun hat sich der Wert erstmals wieder um 21 erhöht. Derzeit (Stand Mittwoch) sind kreisweit 512 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

+++Die Corona-Krise im Ostalbkreis und der Region+++

Interessant ist ein Blick auf die Inzidenzwerte in der Region. So verzeichnet der Ostalbkreis im Gegensatz zu seinen baden-württembergischen, aber auch dem bayerischen Nachbarn, den höchsten Wert. 102 Menschen infizierten sich innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner auf der Ostalb. Alle anderen Kreise liegen deutlich unterhalb der 100er-Marke. Mancher nähert sich sogar bereits der 50er-Inzidenzgrenze an.

Den niedrigsten sogenannten Sieben-Tage-Inzidenzwert gibt derzeit der Landkreis Heidenheim auf der Webseite der Landkreisverwaltung an. 56 Menschen haben sich dort innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner angesteckt. Dem folgt der Landkreis Göppingen mit einer Inzidenz von 57.

Den höchsten Wert in diesem Vergleich verzeichnet der Landkreis Schwäbisch Hall mit 75 Neuinfektionen pro Woche pro 100 000 Einwohner. Dahinter folgt der bayerische Nachbarkreis Donau-Ries mit 64. Im Landkreis Rems-Murr liegt der errechnete Inzidenzwert bei 62. Ein direkter Vergleich zwischen den Landkreisen kann nicht auf die reinen Zahlen reduziert werden. Dazu müssten jegliche Rahmenbedingungen im Detail betrachtet werden. Dies dient hier lediglich zur Übersicht der Lage in der Region.