Ostalbkreis: Inzidenzwert erreicht Höchstwert der vergangenen sieben Tage

Der Inzidenzwert im Ostalbkreis ist noch immer oberhalb der 100er-Grenze. In der vergangenen Woche hat es keinen Tag gegeben, an dem der Wert unterhalb dieses Grenzwerts lag. Am Sonntag registrierte das Gesundheitsamt rund 154 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Seit vergangenem Montag ist das der höchste Wert im Kreis.

Im Nachbarlandkreis Schwäbisch Hall liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell (Stand Montag) bei knapp 482. Derzeit sind dort 1278 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Im Ostalbkreis sank der Wert der aktiven Fälle am Sonntag um sechs auf 667.

Wie das Regierungspräsidium Stuttgart am Montag in einer Pressemitteilung schreibt, hat es aufgrund eines Fehlers im Datenbankserver keinen aktuellen Lagebericht für das Land Baden-Württemberg gegeben. Die Kreisverwaltung Schwäbisch Hall erhebt die Daten täglich aktuell auf der Webseite des Landratsamts. Der Ostalbkreis hingegen erfasst auf dem Datendashboard jeweils die Zahlen des Vortags bis 24 Uhr.

Dort sind am Montag (Stand Sonntag, 24 Uhr) 42 Neuinfektionen hinterlegt. Seit Ausbruch der Pandemie sind im Kreis 10.493 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Davon gelten 9528 als genesen. Seit März des vergangenen Jahres sind 298 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben. Der Wert hat sich am Sonntag nicht verändert.

Auf der Webseite des bayerischen Nachbarlandkreises Donau-Ries ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit knapp 180 (Stand Montag) angegeben. Dort gilt weiterhin eine erlassene nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Derzeit (Stand Sonntag) sind 496 Menschen infiziert. Bei 276 wurde die britische Virusvariante festgestellt, bei fünf Fällen die südafrikanische. 137 Menschen starben im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus seit Ausbruch der Pandemie.