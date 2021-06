Ostalbkreis hofft weiter auf Lockerungen - Inzidenz unterhalb 35

Der Inzidenzwert ist im Ostalbkreis zwar am Freitag wieder angestiegen. Allerdings zählt das Landratsamt in Aalen erstens nur die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Zweitens liegt der Wert weiterhin weit unterhalb der 35er-Grenze. Die Menschen können also noch immer auf erneute Lockerungen in der kommenden Woche hoffen.

21,0 zeigt die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag im aktuellen Lagebericht des Landesgesundheitsamts. Am Vortag waren es noch 19,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. In der vergangenen Woche haben sich im Ostalbkreis 66 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt.

Mit lediglich acht Neuinfektionen steigt der Wert der Gesamtfälle aktuell auf 15.483 positive Tests seit Ausbruch der Pandemie im Ostalbkreis im März des vergangenen Jahres. Zudem gibt es eine weitere gute Nachricht für den Start ins Wochenende: Erneut wurde kein weiterer Todesfall registriert. Seit Pandemiebeginn starben 401 Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung im Kreis.

Aktuelle Situation im Bundesland

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg beträgt am Freitag 26,2. Zwölf weitere Todesfälle kamen landesweit hinzu (10.072) sowie 387 Neuinfektionen. Der Landesgesamtwert steigt auf 498.032. 2904 Menschen haben sich innerhalb einer Woche im Bundesland mit Sars-CoV-2 infiziert.

Ein Stadt- sowie ein Landkreis haben derzeit eine Inzidenz von weniger als 10. Der Stadtkreis Karlsruhe weist eine Inzidenz von 8,7 auf. Der Landkreis Emmendingen sogar von nur 8,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Drei weitere sind derzeit noch oberhalb der 50er-Grenze angesiedelt. Der Landkreis Biberach liegt bei 51,2, der Stadtkreis Heilbronn sogar bei 59,2 und der Stadtkreis Pforzheim bei 53,2.