Ostalbkreis fördert Projekte in der Dritten Welt

Seit Jahren unterstützt der Ostalbkreis Hilfsprojekte in der Dritten Welt und in Osteuropa. Nun hat der Ausschuss für Soziales und Gesundheit des Kreistages wieder mehreren Projektanträgen zugestimmt. Landrat Klaus Pavel und Sozialdezernent Josef Rettenmaier übergaben kürzlich an die Vertreter von acht Projekten Schecks in Höhe von insgesamt 33 000 Euro.

Eine Förderung erhielten: Heuchlinger Helferkreis für ein Ausbildungsprojekt in Bihar (Indien) in Höhe von 4000 Euro, Christine Seifert, Aalen, zur Unterstützung einer Blindenschule in Maroua (Kamerun) in Höhe von 4000 Euro, der Freundeskreis „Indische Mission Aalen“ für eine Blindenschule in Nandyal (Indien) in Höhe von 5000 Euro, die Stiftung Pro Vita, Schwäbisch Gmünd, für ein berufliches Integrationsprojekt für indische Mädchen und Frauen in Höhe von 4000 Euro, der Missionskreis der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Otmar in Neresheim-Elchingen für ein Schulprojekt in Indien in Höhe von 4000 Euro, das „Marktcafe Mutlangen“ für ein Kinderheim in Simbabwe in Höhe von 4000 Euro, der Verein „El Pueblo Unido - Solidarität mit Lateinamerika“, Schwäbisch Gmünd, für ein Schulprojekt in Cajamarca (Peru) in Höhe von 4000 Euro und Helga Schranz für ein Kinderheim in Ecuador in Höhe von 4000 Euro. Foto: Landratsamt Ostalbkreis