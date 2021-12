Ostalbkreis erneut an trauriger Spitze - Nur ein Kreis hat mehr Neuinfektionen

Der Ostalbkreis platziert sich am Mittwoch mit 543 Neuinfektionen erneut an der traurigen Spitze des Landes. Allerdings dieses Mal „nur“ auf Platz zwei. Der Ortenaukreis hat mit 588 Infektionen den unrühmlichen ersten Rang erreicht. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in der Region 26.527 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt aktuell laut Landesgesundheitsamt 640,5. Der Kreis bleibt somit weiterhin einer der Hotspots des Landes. 2013 Menschen wurden in der vergangenen Woche positiv getestet. Zudem hat es erneut einen weiteren Todesfall gegeben. 457 Menschen starben seither mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Die derzeit für die Alarmstufe II verantwortliche Hospitalisierungsrate im Land liegt bei 6,4. Auf den Intensivstationen Baden-Württembergs liegen 630 (+8) Patienten, 15 davon in den Klinken Ostalb. Vier von ihnen müssen beatmet werden. 46 Intensivbetten bei den Erwachsenen sind belegt, sechs noch frei.

Auch die aktiven Fälle klettern weiter auf Negativrekordwerte. Derzeit (Stand Dienstag) sind 3805 Menschen im Ostalbkreis laut Landratsamt mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das sind 70 mehr als am Vortag. Die meisten Fälle verzeichnet nach wie vor die Stadt Schwäbisch Gmünd mit 836 (+26). Dahinter Aalen mit 763 Fällen (+7).