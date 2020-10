Ostalbkreis erhält Auszeichnung für Artenschutzmaßnahmen

Artenvielfalt entlang von Straßen wurde in vielen Kommunen in den vergangenen Jahren groß geschrieben. Vier besonders engagierte Stadt- und Landkreise wurden am Donnerstag von Minister Winfried Hermann für ihr Engagement zur Erhaltung der biologischen Vielfalt gewürdigt. Darunter ist neben dem Stadtkreis Freiburg, dem Rems-Murr- sowie dem Rhein-Neckar-Kreis auch der Ostalbkreis.

Im Rahmen des Sonderprogramms des Landes zur Stärkung der biologischen Vielfalt stellt das Verkehrsministerium seit 2018 Finanzmittel für vielfältige Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt auf den Grünflächen an Straßen, dem sogenannten Straßenbegleitgrün, und für den Bau von Amphibienschutzanlagen zur Verfügung. Gefördert wird beispielsweise das zweimalige Mähen mit Entfernung des Schnittgutes, die sogenannte Aushagerung, oder die Einsaat mit gebietsheimischen Blühmischungen.

Insgesamt 24 Stadt- und Landkreise beteiligen seit Beginn freiwillig an den unterschiedlichen Maßnahmen. Der Ostalbkreis hat mit insgesamt 9,2 Hektar an verschiedenen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen die drittgrößte Aushagerungsfläche. Davon wurde und wird auf 4,7 Hektar zusätzlich eine speziell entwickelte Blumenwiesenmischung eingesät. Die Saatgutmischung enthält verschiedenste Arten wie Margerite, Wiesen-Bocksbart, Hornklee und Wiesen-Salbei. Für einen schönen Aspekt im ersten Jahr sorgen Klatschmohn und Kornblume.

Sämtliche Maßnahmen führen laut Verkehrsministerium bereits zu ersten positiven Veränderungen.

Verkehrsminister Winfried Hermann: „Nur mit engagierten Stadt- und Landkreisen, Städten und Gemeinden können wir die Artenvielfalt entlang der Straßen in unserem Land erhalten und stärken. Ich hoffe, dass möglichst viele Kreise, Städte und Gemeinden diesem Beispiel folgen. Die biologische Diversität in unserem Land kann nur mit kompetentem Engagement vor Ort geschützt werden.“

Als Dank erhielten die prämierten Stadt- und Landkreise Hartholz-Skulpturen des Schweizer Künstlers Marcel E. Plüss. Die sogenannte „Wildbienenkunst“ sieht nicht nur schön aus, sondern bietet mit den gebohrten Hohlräumen auch Wildbienen ein Zuhause.