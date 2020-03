Ostalbkreis bewilligt Ausnahmen zur Arbeitszeit

Der Ostalbkreis hat eine Ausnahmebewilligung zur Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen und für Abweichungen von bestimmten Beschränkungen des Arbeitszeitgesetzes aus Anlass der Ausbreitung des Coronavirus erlassen, die am Donnerstag, 19. März in Kraft tritt. Die Allgemeinverfügung des Landkreises regelt, dass Betriebe unter bestimmten Voraussetzungen auch Sonn- und Feiertagsarbeit vorsehen können.

So soll etwa der Warentransport von Gütern des täglichen Bedarfs, die zur Eingrenzung, Bekämpfung und Bewältigung der Pandemie eingesetzt werden oder zur medizinischen Behandlung und Versorgung von Patientinnen und Patienten benötigt werden, sichergestellt werden. Außerdem regelt die Allgemeinverfügung die Möglichkeit, von der täglichen Höchstarbeitszeit abzuweichen, etwa für Not- und Rettungsdienste sowie für Feuerwehr, Krankenhäuser und andere Bereiche, deren Arbeitsfähigkeit derzeit besonders wichtig ist, wie Energie- und Wasserversorgungsbetriebe. Verkehrsbetriebe, Abfall- und Abwasserentsorgungsbetriebe und Landwirtschaft. Die Ausnahmen sind bis zum 30. Juni befristet.