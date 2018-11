Ostalbklinikum bekommt neuen Krankenhauspfarrer

Mit einem festlichen Investitur-Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche ist am Sonntag Jan Langfeldt in sein neues Amt als Krankenhauspfarrer am Ostalbkinikum in Aalen eingeführt worden. Dabei war die Freude des Pfarrers über seine neue Aufgabe in der Seelsorge deutlich zu spüren.

Er sprach von einem „tollen Weg“, den er mit Gott und den Menschen gehen wolle. Mit kranken Menschen, ganz gleich ob kirchennah oder kirchenfern, ins Gespräch zu kommen und ihnen zu helfen, sei eine besondere Herausforderung.

Dekan Ralf Drescher betete um Gottes Segen für das Wirken von Langfeldt am Ostalbklinikum. „Dieses Amt lebt in Ihnen“ sagte der Dekan. Drescher legte dem neuen Krankenhauspfarrer die Hand auf den Kopf und fragte ihn, ob er bereit sei, Christus und der Landeskirche zu dienen. Dieser antworte mit „Ja, Gott helfe mir“. Dann bekam er die Urkunde des Landesbischofs.

Schuldekan Harry Jungbauer wünschte Langfeldt, dass er die richtigen Worte im Gespräch mit den Kranken finde und dass er das Evangelium weiterführe. In diesem Sinne äußerte sich auch Pfarrer Jürgen Asfalk.

Landrat Klaus Pavel zeigte sich erfreut darüber, dass es gelungen sei, die Stelle des Krankenhauspfarrers nach nur zwei Monaten Vakanz wieder zu besetzten. Die Seelsorge sei eine wichtige Säule im Krankenhauswesen. Pavel betonte, dass Leid und Freud am Ostalbklinikum oft eng beieinander liegen würden. So gebe es Grund zur Freude bei den rund 3500 Geburten im Jahr, aber auch der Tod gehöre zum Alltag in einer Klinik.

Den Kranken zuzuhören und ihnen im Gespräch Zuspruch zu geben, sei eine sehr schöne Aufgabe. Die Dankbarkeit der Menschen sei in vielfältiger Form zu spüren. Er komme oft in die Krankenhauskapelle und lese dort häufig im ausgelegten Buch die Botschaft „ Lieber Gott, ich danke dir“, sagte der Landrat.

In seiner Predigt betonte Pfarrer Jan Langfeldt, dass der Mensch oft von Angst geprägt sei. Es gehe darum in Gott und Jesus Christus Erlösung und Heilung zu finden. Die Menschen müssten Ballast abwerfen, um den Reichtum Gottes zu erfahren und um in seine Liebe hineinzuwachsen.

Der Gottesdienst wurde von den Gläubigen mit Liedern musikalisch gestaltet. An der Orgel spielte Kirchenmusikdirektor Thomas Haller.