Ostalbhurgler kreativ bei der Weltgymnaestrada

Derzeit findet im österreichischen Dornbirn die 16. Weltgymnaestrada statt. Über 20 000 Sportler aus über 60 Nationen präsentieren im Messezentrum Dornbirn, im Stadion und auf Stadtbühnen wie vielfältig „Turnen für Alle“ sein kann. Die Ostalbhurgler von der TSG Abtsgmünd unter Leitung von Corinna und Gerold Oppold aus Westhausen, hinterlassen in den Köpfen der Zuschauer mit ihrer innovativen und kreativen Art wieder einmal einen bleibenden Eindruck neben den vielen Saltis, Flick-Flacks und der Sportakrobatik, welche man hier viel zu sehen bekommt.

In ihrer neuen Show verwenden sie drei Holzplatten, die durch ihre flexiblen Steckvariaten kreative Bilder entstehen lassen und das Publikum zum Staunen bringt. Neben ihren Shows haben die männlichen Teilnehmer der Ostalbhurgler die besondere Ehre bei den „International Old Boys“, einer Gruppe internationaler Teamleiter und Sportler, in den Messehallen, dem Japanischen Abend und bei der FIG-Gala mitzuwirken. Foto: Oppold