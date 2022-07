Ostalbcity öffnet die Tore und startet eine Sammelaktion

Die Kinderspielstadt Ostalbcity des Stadtjugendrings Aalen öffnet am Montag, 1. August, wieder ihre Tore. 150 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren werden spielerisch die Zusammenhänge einer Stadt erfahren, denn hier wird richtig „gearbeitet“:

In diesem Jahr neu, wird es ein Nachhaltigkeitszentrum geben. Hier werden verschiedene nachhaltige Projekte gestaltet. Dazu wird es auch eine große Sammelaktion von leeren Tintenpatronen mit Druckkopf geben. Der Erlös wird für neues Material und Anschaffungen verwendet – und nebenbei die Umwelt entlastet. Aufgerufen, ihre Tintenpatronen zu spenden, sind Eltern, Verwandte, Mitglieder, Förderer sowie Privatpersonen und Unternehmen in der Region.

Abgegeben werden können die leeren Patronen direkt in der Kinderspielstadt oder in der Geschäftsstelle des Stadtjugendrings. „Wichtig ist, dass uns die Spender nur Tintenpatronen mit Druckkopf zusenden“, sagt Sabrina Geiger Geschäftsführung des Stadtjugendrings, „denn nur diese eignen sich für eine Wiederbefüllung.“ Die „wertvollen“ Tintenpatronen mit Druckkopf sind nicht schwer zu erkennen. Sie weisen entweder einen goldenen Streifen beziehungsweise eine Kupferplatine auf, oder es handelt sich um eine Schwarzpatrone plus Dreifarbenpatrone.

Die Gärtnerei stellt unter anderem Blumengebinde und Trockengestecke her und legt einen Barfußpfad an. Die Schreinerei bietet beispielsweise Holzautos, Vogel- und Insektenhäuser an. In der Kunsthandwerkstatt werden Handytaschen gefertigt, Freundschaftsbändchen geknüpft und Accessoires und Schmuck kreiert. Die Polizei verfasst eine Broschüre gegen Diebstahl, während die Tagespresse an der neuesten Ausgabe der Ostalbcity Post arbeitet. Beim täglichen Gang zum Arbeitsamt wird der Job für den nächsten Tag ausgesucht. Der verdiente Lohn kann beim Stadtbummel in den verschiedenen Betrieben oder für Tickets zu Events wie zum Beispiel eine Theateraufführung des „Kleinen Zebras“ ausgegeben werden.

Zweimal finden Bürgermeisterwahlen statt. Die Bürgermeister und der Gemeinderat haben vielfältige Möglichkeiten Einfluss auf das Stadtgesehen zu nehmen. Sie legen unter anderem die Höhe der Gehälter und der Steuern fest, verteilen Aufträge zur Stadtverschönerung und erlassen Gesetze, für deren Einhaltung die Polizei zuständig ist.

Nach langer Pause findet dieses Jahr wieder ein Stadtfest statt. Am 5. August ab 14 Uhr freuen können sich viele Besucher von den Bürgern und Bürgerinnen der Ostalbcity begeistern lassen. Die Kinderspielstadt kann aber auch an anderen Tagen im Rahmen einer Stadtbesichtigung besucht werden. Anmeldungen hierzu im Rathaus, wo ein Besucherausweis ausgestellt wird.