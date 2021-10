Ostalbbären mit einer talentierten Mischung

Eine Mischung aus vielen verschiedenen Bereich soll den Ostalbbären zu einer erfolgreichen Saison verhelfen. Mit gezielten Verstärkungen, Ringern, die in der Saison 2019 noch in der Jugendmannschaft auf die Matte gingen, sowie altbekannten Gesichtern mit denen der KSV aus Aalen zweimal in Folge aufsteigen konnte startet der KSV Aalen 05 in die neue Saison in der Landesklasse Württemberg. Mit der TSG Nattheim und dem TSV Herbrechtingen werden zwei Nachbarvereine in Aalen zu Gast sein.

Weitere Gegner sind der SV Ebersbach, die SG Weilimdorf, die KG Korb/Backnang, der TSV Ehningen und die RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot. Bei allen Vereinen – Schwäbisch Hall ausgenommen – werden jeweils die zweiten Mannschaften auf der Ostalb zu Gast sein.

Derzeit gibt es keinen klaren Favoriten in dieser Klasse,da nachüber einem Jahr Kampfpause die Karten bei allen Vereinen neu gemischt werden.

Unter anderem im Aalener Aufgebot steht der aktuelle Bronzemedaillengewinner der Deutschen A-Jugend-Meisterschaften, Robin Nuding. Nuding wird ebenso wie der ungarische Neuzugang Milán Nyíri vom SC Anger bis 57 Kilogramm (Kg) im griechisch-römischen Stil eingesetzt werden. In der nächsthöheren Klasse setzt der KSV auf Massoud Hassani, der bereits sehenswerte Kämpfe für die Aalener bestritten hat. Zudem ist da noch Zelimkahn Soltayev, aus der eigenen Jugend, der bereits Medaillen bei den Landesmeisterschaften errungen hat. Bis 66 Kg bietet Aalen Daniel Stark auf, der mit seiner langjährigen Erfahrung und Routine ein unverzichtbarer Leistungsträger der Mannschaft ist. Andreas Herzig ebenfalls ein routinierter Sportler im Aalener Team kehrt nach längerer Pause, in der er sein Studium erfolgreich abschloss, wieder in den Kreis der Mannschaft zurück.

Vom SVH Königsbronn kommend verstärkt Luka Däffner den KSV Aalen bis 71 Kg. Däffner landete bei den Württembergischen Jugendmeisterschaften 2019 auf einem guten dritten Platz. Ebenfalls bis 71 Kg darf sich das Publikum auf den sympathischen Ungarn Balázs Egred freuen. An Balázs werden sich einige Gegner die Zähne ausbeißen. Bis 75 Kg kommt aus der Jugendmannschaft, Maximillian Rettinger zu den „Aktiven“. Rettinger zeigte schon in der Jugend und bei Bezirksturnieren ordentliche Leistungen. In dieser Gewichtsklasse wird auch wieder der großgewachsene Koray Karaman zum Zuge kommen.

Bis 80 Kg wird Hassan Omeirat, der in Aalen das Ringen erlernte, aber einige Jahre in Königsbronn und Schorndorf agierte zum Einsatz kommen. Auch Dennis Nuding kehrt nach einer gesundheitlich bedingten Wettkampfpause zurück ins Team. Neu im Team ist mit Emre Kalay, ein weiterer „Jugendringer“, im Limit bis 86 Kg. Hier ringt auch sein Bruder Tolga Kalay. Auch Christoph Knöpfle, der in den vergangen Jahren zum „Siegringer“ geworden ist, wird wieder mit dabei sein. Die Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm wird in dieser Saison mit „Wiedereinsteiger“ Mohammed Demirel verstärkt. Demirel hat bei seinen Einsätzen in der Bezirksliga kaum einen Kampf verloren. Auch darf man sich wieder auf Marc Graeve freuen. Marc Graeve zählt ebenfalls zu den Leistungsträgern im Team um Trainer Julian Meyer.

Gespannt ist man in Aalen auf den ungarischen Neuzugang Milan Korcsog, der auf der Ostalb die beiden schweren Gewichtsklassen 98 und 130 Kilogramm abdecken wird. Der Teilnehmer der Junioren-Weltmeisterschaften von 2021 wird in dieser Liga kaum zu schlagen sein.

Für den KSV beginnt die _Saison am 16. Oktober in Ehningen, bevor dann am 23. Oktober die TSG Nattheim II in Aalen zu Gast sein wird. Bei den Wettkämpfen gelten die jeweils aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. Das heißt Zuschauer müssen im Halleninnenraum einen Mund-Nasenschutz tragen und Ihren Impf/Teststatus per Zertifikat nachweisen.

Der KSV Aalen steht derzeit noch in Beratungen mit dem Schul-Sport und Kulturamt der Stadt Aalen, um letztlich zu bestimmen in welcher Halle die Kämpfe stattfinden werden.