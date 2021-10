Ostalbbären mit 26:4-Auftaktsieg

(an) - Die Ringer des KSV Aalen 05 reisten am Samstag nach Ehningen am Rande des Schönbuchs bei Böblingen gelegen. Am Ende stand ein 26:4-Sieg.

Bis 57 Kilogramm gab Robin Nuding gleich einmal die Richtung vor. Im für ihn eher ungewohnten freien Stil bezwang er den Ehninger Andemir Kudajev im Standkampf, technisch überlegen mit 16:0. Bis 61 Kilogramm verlor Masoad Hassani gegen Oscar Ziegler. Seine ganze Routine spielte Andreas Herzig bis 66 Kilogramm Freistil, gegen Ben Kienzler aus. Herzig konnte den Kampf, nachdem er Kienzler gefasst hatte, noch in der ersten Kampfrunde überlegen gewinnen.

Luka Däffner, Neuzugang beim KSV Aalen, bis 71 kg griechisch-römisch, ließ durch eine frühe Aktion des Ehningers Alexander Kallab nicht beirren. Zunächst in Rückstand konnte Däffner schnell ausgleichen. Im Kampfverlauf musste Kallab aufgrund seiner passiven Ringweise die Bodenlage einnehmen und konnte sich nicht mehr aus der Kopfklammer von Däffner befreien was zum Punktsieg des Aaleners führte.

Im Kampf 75 kg Freistil ließ Koray Karaman dem Ehninger Nachwuchsringer Enes Saran keine Chance. Karaman setzte früh zum Durchdreher an und bescherte dem KSV weitere vier Zähler.

Bis 80 kg griechisch-römisch kam Dennis Nuding nach nur 1.15 Minuten zum Schultersieg. Eine missglückte Aktion von Lars Völter konterte Nuding und schultert den Ehninger souverän. Im Limit bis 80 kg Freistil gelang Christoph Knöpfle ein echter Arbeitssieg gegen den international erfahrenen Marc Luithle. Knöpfle lag fast aussichtslos mit 0:10 zurück, startete eine fulminante Aufholjagd und rang seinem Gegner 19 technische Punkte ab. Zu einem ungefährdeten Punktsieg kam Marc Graeve bis 98 kg griechisch-römisch gegen Malte Ziegler.

Graeve hatte Ziegler bereits in der gefährlichen Lage, aus dieser konnte sich der Ehninger nochmal befreien. In gewohnter Manier hieß der Punktsieger nach sechs Minuten, Marc Graeve. Ebenfalls neu im Team, kam Milan Korsog bis 130 kg Freistil, kampflos zu vier Mannschaftspunkten.