Ostalbbären in Vereinswertung Dritter

Bei den württembergischen A-Jugendmeisterschaften in Spaichingen wurde das Aalener Nachwuchstalent, Aron Honold, Vizemeister in der leichtesten A-Jugend Gewichtsklasse bis 42 Kilogramm – nicht der einzige Erfolg der Ringer von der Ostalb.

In einem spannenden Kampf musste Honold sich Giovanni Silvestri vom RSV Benningen geschlagen geben nachdem er ihn im Poolkampf noch besiegt hatte. Honold ist im Talentkader des Württembergischen Ringerverbandes.

Ebenfalls Vizemeister in der schwersten Gewichtsklasse bis 92 Kilogramm (kg) wurde Iliah Neukirch. Gegen Mick Junginger vom KSV Unterelchingen musste er eine bittere Niederlage einstecken. In seinem zweiten Kampf gegen Nico Storm vom ASV Tuttlingen konnte er diese Scharte wieder ausmerzen und brachte seinem Gegner eine Schulterniederlage bei.

Der KSV Aalen 05 war mit insgesamt acht Sportlern angereist. Auch in den anderen Gewichtsklassen konnten sich der Nachwuchs der Ostalbbären gut in Szene setzen.

Bis 51 kg wurde Amin Aliyev in einem stark besetzen Pool guter achter. Die selbe Platzierung erreichte Iven Anton bis 60 kg. Bis 65 kg hatten die jungen Ostalb-Bären zwei Eisen im Feuer. Obaidullah Tajik, der erst seit zwei Jahren Ringkampfsport betreibt und Yasin Soltayev wurden respektive siebter und achter in der wohl stärksten Gewichtsklasse des Turniers. Die ersten drei Plätze gingen an die Jugendkader-Ringer Paul Steinhilber vom KSV Winzeln, Marco Hanke vom TSV Ehningen und Emil Ulamec vom KSV Neckarweihingen. Maximilian Rettinger wurde in einem ebenfalls mit Kaderringern gespicktem Pool bis 71 kg zehnter. Mit diesen Erfolgen wurde der KSV Aalen 05 respektabler dritter in der Vereinswertung.

Am selben Wochenende fanden ebenfalls in Spaichingen die württembergischen A-Jugend Mannschaftsmeisterschaften statt. Auch bei diesen zeigte sich der Trainingsfleiß der Aalener Jugendringer die unter anderem von Anton Nuding trainiert werden.

Hier sicherte sich das Aalener Team mit Erfolgen gegen den zweiten Platz hinter dem KSV Neckarweihingen und wurde vom Württembergischen Ringerverband für die Deutschen Jugend- Mannschaftsmeisterschaften im Saarland nominiert.

An diesem Wochenende fanden im nordbadischen Ladenburg zudem die Landesmeisterschaften der Junioren statt. Bei diesem Turnier ging Emre Kalay, der bereits in der Jugend Erfolge feiern konnte, an den Start. Für Kalay war es das erste Turnier in dieser Altersgruppe.

Nach dem Auftaktsieg gegen Enes Saran vom TSV Ehningen, verlor er gegen den international erfahrenen Samuel Guerrero aus Unterelchingen und Arthur Spranger aus Bruchsal.

Am Ende fuhr Emre Kalay als guter fünfter nach Hause. Trainer Julian Meyer und Anton Nuding waren dennoch voll des Lobes für Ihren Schützling. „Man sollte den Trainingsrückstand während der Pandemie nicht außer Acht lassen“, so Meyer.