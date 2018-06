Ostalbbären gegen Bundesliga-Neuling

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt beim ASV Nendingen und dem knappen Ausgang in Weingarten steht den Aalener Ringern am Samstag in der Ulrich-Pfeifle-Halle ein ganz neuer Bundesliga-Kontrahent gegenüber. Doch diese Aufsteigerstaffel hat es in sich, denn nicht umsonst hat sich der KSV Ispringen, der etwa drei Kilometer von Pforzheim entfernt liegt, die Play-offs groß auf die Fahnen geschrieben.

Die Schützlinge von Trainer Bernd Reichenbach haben am vergangenen Kampftag ebenfalls mit nur einem Punkt Unterschied (9:10) gegen den SV Germania Weingarten verloren.

Wie die TSG Hoffenheim

Wie kommt es aber, dass ein Neuling in der 1. Bundesliga sofort mit den großen Spitzenmannschaften mithalten kann? Ein Vergleich zum Fußballverein in Hoffenheim ist hier nicht ganz fern. Vereinspräsident und gleichzeitig Hauptsponsor ist in Ispringen Werner Koch. Ihm hat der Club zu verdanken, dass der ursprüngliche Dorfverein den Durchmarsch in die Ringer-Königsklasse geschafft hat. Der Mäzen, dessen Unternehmen in der Kunststoffbranche zu den Weltmarktführern zählt, hat die Vision, Ispringen langfristig zur neuen Ringerhochburg zu machen.

Man kann also sicher mit einer starken Gästemannschaft rechnen. „Es dürfte ein ähnlich packendes Duell werden wie am letzten Freitag und Samstag. Deshalb hoffen wir auf zahlreiche Fans, die uns lautstark in der Ulrich-Pfeifle-Halle unterstützen und im entscheidenden Moment unsere Athleten nochmals zusätzlich motivieren“, prognostiziert Aalens Präsident Helmut Klingl.

Ein sicherlich mitentscheidendes Kriterium dürfte die Aufstellung in den Randgewichtsklassen sein. Denn bereits in der Gewichtsklasse bis 57 kg Freistil wartet mit dem erfahrenen Bundesligakämpfer Marcel Ewald ein harter Brocken auf die KSV-Gladiatoren. Marcel Ewald wechselte im Frühjahr vom SV Germania Weingarten zum nordbadischen Ligakonkurrenten Ispringen. Im darauf folgenden Greco-Schwergewichtsfight wird mit Balint Lam ein mehrfacher ungarischer Meister in der Ispringer Mannschaftsfarbe Orange erwartet, der sich am Samstag gegen Oliver Hassler (Weingarten) nur knapp nach Punkten durchsetzen konnte. Aus Kroatien stammt hingegen Ispringens 61-kg-Kämpfer Tonimir Sokol. Er kämpfte bereits in der zweiten Liga für den Gästeverein.

Russischer Meister

Interessant dürfte die Begegnung im Halbschwergewicht werden. Neben dem Ex-Aalener Radoslaw Baran haben die Gäste mit Yuri Belonowski einen russischen Meister in ihren Reihen, der vom TuS Adelhausen in diesem Jahr in den Enzkreis wechselte. Vom SV Triberg holte man sich mit Mihail Sava einen weiteren bundesligaerfahrenen Athleten im Freistil-Leichtgewicht, während es im griechisch-römischen 66er-Limit ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Ostalbbären Abdulsamet Ugurli geben sollte.

Das Aalener Eigengewächs Benjamin Sezgin wird es vermutlich in der 86-Kilogramm-Klasse mit dem Deutschen Meister von 2014 und 2015, Michael Kaufmehl, zu tun bekommen. Über noch mehr Deutsche Einzelmeistertitel verfügt Konstantin Schneider im klassischen Mittelgewicht, der Neuzugang aus Adelhausen hat allerdings mit Neven Zugaj auch im Verein namhafte Konkurrenz um den Startplatz am Samstag. Auch in den abschließenden Gefechten der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm scheint Spannung und Dramatik auf der Matte vorprogrammiert. Mit Tim Müller kann die Gästestaffel auch hier einen starken deutschen Ringer aufbieten. Er konkurriert jedoch ebenfalls mit einem russischen Punktejäger, nämlich Israil Kasumov.

Komplettiert wird das Team in Orange vom rumänischen Meister Igor Besleaga, der möglicherweise erst im letzten Kampf des Abends über Sieg oder Niederlage beider Vereine mitentscheiden wird. Dass das KSV-Ringerfieber ab morgen Abend wieder in der Ulrich-Pfeifle Halle grassiert, dürfte bei zehn zu erwartenden, spannenden Paarungen selbstverständlich sein.

Am Freitagabend ab 19.30 Uhr findet in der Thomas-Zander-Halle nochmals ein Vorverkauf der Dauerkarten und Eintrittskarten zur neuen Bundesligasaison statt. KSV-Fans werden gebeten, den Vorverkauf zahlreich zu nutzen. Dauerkartenbesitzer werden gebeten, ihre Karten möglichst frühzeitig abzuholen, um lange Wartezeiten am Wettkampftag zu vermeiden.

Zeitplan: Samstag 16.30 Uhr: Jugendliga: KSV Aalen 05 – SVH Königsbronn; 17.30 Uhr: Bezirksklasse: KSV Aalen 05 II – SVH Königsbronn; 19.30 Uhr: Bundesliga: KSV Aalen 05 – KSV Ispringen.