Ostalb-Wetter: Herbsthoch und Tücken

Der Luftdruck steigt, der Wind kommt aus Nordost – meist untrügliche Anzeichen für ein nahendes Hoch. Und tatsächlich macht sich ein solches breit, auch wenn das um diese Jahreszeit nicht immer nur eitel Sonnenschein bedeuten muss. Nebel und Hochnebel, die sich in den Nächten bilden, können sich tagsüber „dank“ sinkenden Sonnenstandes immer länger halten, und so manchen Strich durch die heitere Prognose machen.

Dieser Freitag wird meteorologisch gesehen ein „Langweiler“, weil unspektakulär. Am Morgen und am Vormittag gibt es zunächst häufig Nebel und Hochnebel. Tagsüber wühlt sich dann die Sonne zeitweise durch, bevor die Wolken gegen Spätnachmittag von den Ellwanger Bergen her wieder dichter werden. Abends und nachts kann es daraus sogar vereinzelt nieseln, sonst ist es tagsüber aber trocken. Die Temperaturen erreichen 15 Grad in Bartholomä, 17 in Ellenberg und 18 in Abts-gmünd. Morgen Sonne-Wolken-Mix, um 17 Grad.