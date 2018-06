Ostalb-Wetter: Herbsthoch-Nebellotto

Hoch „Netti“ geht über Mitteleuropa vor Anker, was nach Abzug der letzten Schönheitsfehler aber nicht immer nur blauen Himmel bedeutet. So schickt man als Wetterfrosch lieber gleich die Entschuldigung voraus, für den Fall, dass ein angedachter Plan nicht so funktioniert, wie man sich das zurechtgelegt hat. Morgendliche Nebel und Hochnebel können um diese Jahreszeit nämlich durchaus zäher bestehen bleiben, atlantische Tiefs mit Regenwetter haben allerdings vorerst keine Chance.

Am Samstag müssen wir aber nach Auflösung von Nebel und Hochnebel auch noch dichtere Wolken ertragen, durch die die Sonne nur ab und zu durchlugt. Erst abends klart es richtig auf. Es bleibt aber trocken bei 14 Grad in Ebnat und 16 in Mutlangen. Auch der Sonntag ist zunächst oft grau durch Nebel oder Hochnebel. Ab Mittag sollte dieser aber spätestens verschwunden sein, dann wird es heiter und trocken bei 16 Grad in Wört und 18 in Heubach. Zu Wochenbeginn kaum Änderung.